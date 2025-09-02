Zlatko Dalić se izlanuo i otkrio koji naš reprezentativac čeka dijete

Na jučerašnjem obraćanju medijima izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić (58) govorio je o planovima Vatrenih, ali i nenamjerno otkrio detalje iz privatnog života jednog od svojih igrača.

Tema konferencije bila je, između ostalog, i slučaj Luke Sučića, o kojem se posljednjih dana pisalo da je napustio reprezentaciju kako bi otišao na sestrino vjenčanje, te da mu je zbog toga onemogućen povratak. Dalić je takve napise odbacio. "Luka je znao kakav će biti moj odgovor i poznaje pravila, ali odlučio je drukčije. Unatoč tome, nadam se da će se vratiti", rekao je izbornik.

Na pitanje o dvostrukim kriterijima, jer se često naglašava kako upravo on ističe važnost obitelji, Dalić je priznao da postoje situacije u kojima će uvijek imati razumijevanja i u tom trenutku odao vijest koju nitko nije znao.

"Ako se radi o djetetu ili o smrti u obitelji, tu nema dileme. Evo, pustit ću Stanišića jer očekuje prinovu", rekao je.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Podsjetimo, Josip Stanišić, koji inače privatni život čuva daleko od medija, početkom prošle godine postao je otac sina. Vijest je tada objavio njegov matični klub Oriolik iz Oriovca. Ni tada, kao ni sada, nije otkrivao ime svoje partnerice niti objavljivao obiteljske fotografije.

Stanišić je rođen u Münchenu, prošao je njemačke mlađe selekcije, a hrvatski dres obukao je nakon što je prihvatio poziv HNS-a. Dio je generacije koja je osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022., a trenutno nastupa za Bayern München.

