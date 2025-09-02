Dikan otvorio dušu pratiteljima: 'Doživio sam neočekivan napad...'

Hrvatski poduzetnik Josip Radeljak Dikan (82) nerijetko putem društvenih mreža izražava vlastite stavove, ali se i prisjeća zanimljivih trenutaka iz života. Ovaj je put opisao svoje putovanje u Izrael gdje je je doživio neočekivano iskustvo.

"Kao specijalni gosti talijanske delegacije predsjednika Izraela gospodina Pereza u vrijeme priznavanja Hrvatske, u društvu s vatikanskim kardinalom Martinijem te rabinom New Yorka Jackom Bemporadom, imao sam privilegiranu sreću posjetiti neposredno grob Isusa Krista i pomoliti se, gdje sam očekivano doživio neopisiv osjećaj dubokog duhovnog uzbuđenja, a po izlasku iz male špilje i neočekivani napad nekontroliranog plača", otkrio je Dikan.

"Moji čuvari (Perezovi ljudi), smirivali su me i objasnili da je pojava nekontroliranog plača vrlo poznata i česta, kod mnogih koji Isusov grob posjete na ovaj način izbliza", napisao je u svojoj ispovijesti na Facebooku.

Inače, Dikan se često osvrće na aktualne događaje u Hrvatskoj, pa je tako nedavno javno kritizirao zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića (43) zbog komentara o događaju u Benkovcu. Naime, Tomašević je osudio otkazivanje tamošnjeg festivala, smatrajući da je takvo ponašanje neprihvatljivo u demokratskom društvu.

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Dikan je na svojem profilu objavio videozapis u kojem je Tomašević uz vlastiti kritički komentar.

''Ti NEPRIHVATLJIV druže Tomislave, izabrala te je šačica tvojih bolesnih leftarda i kekina te stoga nemaš još uvijek pravo nuditi naš Zagreb za YugoVelikoSrpsko ku*vanje!! Izgleda zaboravljaš da i u Zagrebu još uvijek postoje normalni ljudi Hrvati i također mnoštvo ljutih branitelja i svi oni koji su kupili 700 000 karata za Markove koncerte – 5 VIII na Hipodromu, a i nedavno u Sinju!!?“, napisao je Dikan nedavno.

