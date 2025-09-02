Zara (18) je osvojila je titulu Miss Istarske županije

U LUX Beach Clubu u Peroju, smještenom uz more izabrana je petnaesta finalistica 30.Miss Hrvatske, Miss Istarske županije. Pobjedu je odnijela osamnaestogodišnja učenica ekonomske škole Zara Hurtić iz Višnjana. Plesom se bavila deset godina, a posljednje tri godine posvećena je modeling karijeri. Moda je fascinira od malih nogu i to je nešto čime se strastveno želi baviti u budućnosti. U slobodno vrijeme voli čitati.

Foto: Pr Miss Hrvatske

‘’Najbolje me opisuje upornost i želja da radim ono što je istinski ispunjava’’, kaže Zara. Njen cilj je inspirirati vršnjake da slijede svoje snove, da budu uporni i da rade ono što ih istinski čini sretnima. Također želi isticati ljepotu lijepe Istre, njezinu prirodu, kulturu i tradiciju.

Djevojke su na izboru nosile večernje haljine i vjenčanice Nikolina wedding store, šminkala ih je Martina Peršić, za fruzure je bio zadužen frizerski studio Allure iz Pue.

U glazbenom dijelu programa, koji je vodio Davor Garić, nastupila je Miss Hrvatske 2016. Angelica Zacchigna koja je i okrunila Zaru lijepom tijarom od dragog kamenja Gemstone gallery by Ivana Milun. Prvom pratiljom proglašena je Melanie Cetina.

Foto: Pr Miss Hrvatske

"Zahvaljujem se gradu domaćinu Vodnjanu na čelu sa gradonačelnikom Igorom Orlić kao i Turističkoj zajednici Istarske županije i gospodinu Denisu Ivošević na pokroviteljstvu izbora te svim partnerima izbora'', izjavila je Iva Loparić Kontek vlasnica licence Miss Hrvatske.

Ovim županijskim izborom Hrvatska ima svoju petnaestu predstavnicu na jubilarnom 30.Miss Hrvatske čije će se finale održati krajem listopada u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Psihologinja i nutricionistica otkrivaju kako se najbolje pripremiti za početak škole