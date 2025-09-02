Kako danas izgleda latino dama koja je žarila i palila Hollywoodom? Ovo je Salma Hayek

Slavna meksičko-američka glumica i producentica Salma Hayek danas slavi 59. rođendan. Rođena je 1966. godine u Coatzacoalcosa u Meksiku. Javnosti je postala poznata najprije u rodnoj zemlji, glumeći u telenovelama, nakon čega se odlučila preseliti u Los Angeles i okušati u Hollywoodu.

Presudna za njezinu karijeru bila je uloga u akcijskom filmu ''Desperado'' iz 1995. godine, gdje je glumila uz Antonija Banderasa (65). Od tada je nastupila u brojnim filmovima, među kojima se ističu ''Od sumraka do zore'', ''Dogma'', ''Wild Wild West'' i ''Once Upon a Time in Mexico''. Teško je povjerovati da je jedna od najljepših holivudskih glumica slavi 59. rođendan, uzevši u obzir da dandanas, kao i u mladosti, žari i pali.