SERGEJEVA SUPRUGA /

Oženio ju nakon par mjeseci veze pa prijavio za obiteljsko nasilje: Ovo je Isidora Trifunović

Tko je 24 godine mlađa supruga Sergeja Trifunovića?
Foto: F.s./ataimages/pixsell
Sergej Trifunović je godinama slovio za vječnog neženju domaće scene i tu je titulu nosio do svoje 51. godine. Tada, u proljeće 2024. odlučio je promijeniti svoj životni put i izgovoriti sudbonosno "da" partnerici Isidori Mijanović. Njihova ljubavna priča započela je diskretno, a kada je dospjela u javnost, ubrzo je postala jedna od najpraćenijih u regiji. Glumac danas slavi svoj 53. rođendan, a u nastavku pogledajte tko je njegova lijepa odabranica te kako je započela njihova ljubavna priča.
1 /25
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sergej Trifunović (53) je godinama slovio za vječnog neženju regionalne scene i tu je titulu nosio do svoje 51. godine. Tada, u proljeće 2024. odlučio je promijeniti svoj životni put i izgovoriti sudbonosno "da" partnerici Isidori Mijanović (29). Njihova ljubavna priča započela je diskretno, a kada je dospjela u javnost, ubrzo je postala jedna od najpraćenijih u regiji. Glumac danas slavi svoj 53. rođendan, a u nastavku pogledajte tko je njegova lijepa odabranica te kako je započela njihova ljubavna priča.

2.9.2025.
7:11
Hot.hr
F.s./ataimages/pixsell
Sergej TrifunovićIsidora MijanovićIsidora Trifunović
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SERGEJEVA SUPRUGA /
Oženio ju nakon par mjeseci veze pa prijavio za obiteljsko nasilje: Ovo je Isidora Trifunović