Oženio ju nakon par mjeseci veze pa prijavio za obiteljsko nasilje: Ovo je Isidora Trifunović

Sergej Trifunović (53) je godinama slovio za vječnog neženju regionalne scene i tu je titulu nosio do svoje 51. godine. Tada, u proljeće 2024. odlučio je promijeniti svoj životni put i izgovoriti sudbonosno "da" partnerici Isidori Mijanović (29). Njihova ljubavna priča započela je diskretno, a kada je dospjela u javnost, ubrzo je postala jedna od najpraćenijih u regiji. Glumac danas slavi svoj 53. rođendan, a u nastavku pogledajte tko je njegova lijepa odabranica te kako je započela njihova ljubavna priča.