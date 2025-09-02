HRVATSKI STROJ /

Trening Vatrenih u savršenom raspoloženju Luke Modrića, ali svi su primjetili Perišićevu bombu od noge

Trening Vatrenih u savršenom raspoloženju Luke Modrića, ali svi su primjetili Perišićevu bombu od noge
Foto: Igor Soban/pixsell
Vatreni su odradili prvi trening, a Ivan Perišić je po tko zna koji put oduševio fizičkom formom.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska reprezentacija započela je pripreme za nadolazeće kvalifikacije prvim treningom, a Ivan Perišić ponovno je oduševio besprijekornom fizičkom spremom. Njegova mišićava noga postala je glavna tema među navijačima na društvenim mrežama.

Na terenu je bio i "novi" Ivan Smolčić, dok su Luka Modrić i Zlatko Dalić na početku okupljanja kovali planove za osvajanje novih šest bodova. Dobro raspoloženi Luka odradio je početno rastrčavanje u društvu Duje Ćalete-Cara, a jasno je da i uoči 40. rođendana kapetan Vatrenih daje sve od sebe.

Stara garda ponovno je na okupu, a atmosfera na treningu nagovještava kako Hrvatska u nadolazeće dvoboje ulazi maksimalno spremna.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić donosi najnovije informacije iz tabora Vatrenih

2.9.2025.
7:51
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
VatreniIvan PerišićLuka ModrićZlatko Dalić
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HRVATSKI STROJ /
Trening Vatrenih u savršenom raspoloženju Luke Modrića, ali svi su primjetili Perišićevu bombu od noge