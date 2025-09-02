Trening Vatrenih u savršenom raspoloženju Luke Modrića, ali svi su primjetili Perišićevu bombu od noge

Hrvatska reprezentacija započela je pripreme za nadolazeće kvalifikacije prvim treningom, a Ivan Perišić ponovno je oduševio besprijekornom fizičkom spremom. Njegova mišićava noga postala je glavna tema među navijačima na društvenim mrežama.

Na terenu je bio i "novi" Ivan Smolčić, dok su Luka Modrić i Zlatko Dalić na početku okupljanja kovali planove za osvajanje novih šest bodova. Dobro raspoloženi Luka odradio je početno rastrčavanje u društvu Duje Ćalete-Cara, a jasno je da i uoči 40. rođendana kapetan Vatrenih daje sve od sebe.

Stara garda ponovno je na okupu, a atmosfera na treningu nagovještava kako Hrvatska u nadolazeće dvoboje ulazi maksimalno spremna.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić donosi najnovije informacije iz tabora Vatrenih