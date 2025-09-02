Dominik Livaković u Gironi! Pogledajte kako su ga predstavili Katalonci

Dominik Livaković novi je vratar španjolske Girone, potvrdio je klub na društvenim mrežama. Hrvatski reprezentativac stigao je na posudbu iz Fenerbahčea do kraja sezone, a plaću će mu dijeliti oba kluba.

"Poznat po sigurnosti, refleksima i obrani jedanaesteraca, Livaković je bio ključan za Hrvatsku na SP-ovima 2018. i 2022. godine", stoji u objavi Girone. Njegovim dolaskom klub jača konkurenciju na golu uz Paula Gazzanigu.

Girona je sezonu otvorila katastrofalno – tri poraza i 10 primljenih golova – pa je dovođenje iskusnog čuvara mreže bio prioritet. Livaković u Fenerbahče stigao 2023. iz Dinama za 6.6 milijuna eura, ali nakon ozljede i povratka ostao je u sjeni mlađeg Irfana Cana Egribayata. Ovo ljeto želio je otići, no ponude su bile skromne – spominjali su se West Ham, Milan i Monaco, a povratak u Dinamo nije bio opcija.

