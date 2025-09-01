Posljednji dan prijelaznog roka bio je lud: Ovo su najznačajniji transferi

Već uobičajeno posljednjeg dana prijelaznog roka trajala je gužva na "nogometnoj tržnici".

Ovo je pregled nekih od transfera koji su obilježili prvi dan rujna.

Hincapie novi član "Topnika"

Ekvadorski branič Piero Hincapie (23) stigao je u Arsenal na posudbu iz Bayera do kraja sezone uz mogućnost otkupa ugovora. Ekvadorac je bio član "Apotekara" od 2021. godine, a igrao je i za Independiente del Valle i Talleres.

Chermiti prešao u Rangers

Mladi portugalski napadač Youssef Chermiti (21) prešao je u Rangerse iz Evertona u ugovoru vrijednom 10 milijuna eura. Chermiti je s Rangersom potpisao ugovor na četiri godine, postavši najskuplje pojačanje kluba nakon 2000. godine i potpisa Torea Andrea Floa. Portugalac je u Evertonu bio od 2023. godine, a igrao je i za Sporting.

Rabiot novi Modrićev suigrač

Francuski veznjak Adrien Rabiot (30) novi je suigrač Luke Modrića u redovima Milana. Rabiot je za Milan potpisao ugovor na tri godine, a na San Siro dolazi iz Marseillea koji ga je otpisao nakon nedavne tučnjave sa suigračem. Rabiot je prošlu sezonu proveo u Marseilleu i bio je jedan od najboljih igrača. Međutim, nedavno se posvađao, a potom i potukao u svlačionici sa suigračem Jonathanom Roweom (21) nakon čega su čelnici kluba prekrižili obojicu. Bit će to njegov drugi talijanski klub nakon što je od 2019. do 2024. igrao za Juventus. U dresu torinske "Stare dame" je odigrao 212 utakmica, postigavši ​​22 gola i osvojivši jedan "scudetto", dva Kupa i jedan talijanski Superkup. Tijekom karijere igrao je i za PSG i Toulouse. Za francusku reprezentaciju je upisao 53 nastupa i postigao šest golova osvojivši svjetsko srebro 2022. u Katru.

Soler novi član Sociedada

Španjolski veznjak Carlos Soler (28) napustio je Paris St Germain i potpisao četverogodišnji ugovor za Real Sociedad čiji dres nosi hrvatski veznjak Luka Sučić. Soler je u PSG-u proveo tri sezone uz jednu posudbu u West Hamu. Za PSG je upisao 63 nastupa i postigao osam golova. U Pariz je stigao iz Valencije.

Asensio potpisao za Fener

Španjolski krilni igrač Marco Asensio (29) napustio je PSG i karijeru će nastaviti u Fenerbahčeu, koji će u Europskoj ligi igrati protiv zagrebačkog Dinama. Asensio je nosio dres pariškog kluba od 2023. kada je bez odštete stigao iz Real Madrida čiji je član bio devet godina uz posudbe u Mallorci i Espanyolu. Španjolac je posljednju polusezonu proveo na posudbi u Aston Villi, a kako trener francuskog prvaka Luis Enrique nije na njega računao niti ove sezone razlaz je bio neminovan. Ukupno je za PSG odigrao 47 utakmica, postigao sedam golova i upisao 11 asistencija.

Napoli posudio Hojlunda

Aktualni talijanski prvak Napoli u ponedjeljak je iz Manchester Uniteda doveo danskog napadača Rasmusa Hojlunda. Prema talijanskom tisku, Napoli je pristao platiti 70 milijuna eura za danskog reprezentativca, koji se nije uspio etablirati u Manchester Unitedu. Hojlund je postigao 26 golova u 95 nastupa u svim natjecanjima za "Crvene vragove", a tijekom karijere je igrao i za Atalantu, Sturm i Kopenhagen.

Musah stigao kod Jurića

Američki veznjak Yunus Musah (22) stigao je u Atlantu na posudbu iz Milana. Momčad iz Bergama koju vodi Ivan Jurić na koncu sezone imat će mogućnost otkupa ugovora. Musah je u bio u Milanu od 2023. kada je stigao iz Valencije.

Mikautadze prešao je u Villarreal

Gruzijski napadač Georges Mikautadze (24) prešao je u Villarreal iz Lyona za 30 milijuna eura. Gruzijac je počeo karijeru u Metzu iz kojeg je preselio u Ajax, no ubrzo se vratio u Metz na posudbu do kraja sezone. Metz je početkom srpnja prošle godine otkupio njegov ugovor s Ajaxom za 13 milijuna eura, a već tri tjedna kasnije prodan je Lyonu. U rodnom gradu se zadržao samo jednu sezonu i sada seli u Primeru

Lokonga iz Arsenala u HSV

Belgijski veznjak Sambi Lokonga (25) preselio je iz Arsenala u Hamburg SV. Lokonga je u londonski klub stigao 2012. iz Anderlechta upisavši svega 39 nastupa za "Topnike". Većinu vremena je proveo na posudbama u Crystal Palaceu, Luton Townu i Sevilli..

Gonzalez iz Juventusa u Atletico Madrid

Argentinski nogometaš Nico Gonzalez (27) napustio je Juventus nakon samo jedne sezone i karijeru će nastaviti u Atletico Madridu. Posuđen je na jednu sezonu uz opciju otkupa ugovora za 34 milijuna eura. Igrao je i za Fiorentinu, Stuttgart, te Argentinos Juniors. Za reprezentaciju Argentine je upisao 41 nastup i postigao šest golova osvojivši dvije Copa Americe (2021, 2024). Bio je i na popisu sudionika za SP 2022. koje je Argentina osvojila, ali je otpao tri dana prije početka turnira zbog ozljede.

El Khannouss stigao na posudbu u Stuttgart

Marokanski reprezentativac Bilal El Khannouss (21) pridružio se Stuttgartu na posudbi iz Leicester Cityja uz obvezu kupnje na kraju sezone. Marokanac je prošle sezone odigrao 32 utakmice u Premier ligi za Leicester, a tijekom karijere je nosio i dres Genka. Rođen je u Belgiji, ali od 2022. igra za Maroko.

Emerson iz West Hama u Marseille

Brazilski branič Emerson Palmieri (31) napustio je redove West Hama i karijeru će nastaviti u Olympique Marseilleu. Brazilac je u londonskom klubu igrao posljednje tri sezone, a prije toga je igrao za Chelsea, Lyon, Romu, Palermo i Santos. Premda je rođen u Brazilu, Emerson je od 2018. do 2023. upisao 29 nastupa za reprezentaciju Italije s kojom je osvojio EURO 2020.

Fernandez novi član Bayer Leverkusena

Argentinski veznjak Ezequiel Fernandez (23) pridružio se Bayer Leverkusenu iz saudijskog Al-Qadsiaha. "Equi" je napustio Saudijsku Arabiju nakon samo jedne sezone, a karijeru je počeo u Boca Juniorsima.

Elmas se vraća u Napoli

Veznjak Sjeverne Makedonije Eljif Elmas (25) vratio se u Napoli čiji je dres nosio od 2019. do 2024. U Napoli stiže na posudbu iz RB Leipziga, a nosio je i dres Fenerbahčea i Rabotničkog. Za makedonsku vrstu je upisao 69 nastupa i postigao 13 golova.

Chelsea posudio Buonanottea

Argentinski veznjak Facundo Buonanotte (20) stigao je u Chelsea na posudbu iz Brighton & Hove Albiona. Mladi "Gaučo" je prošlu sezonu bio na posudbi u Leicester Cityju, a na "Otok" je stigao 2023. iz Rosarija.

Wolvesi kupili napadača Genka

Nigerijski napadač Tolu Arokodare (24) potpisao je četverogodišnji ugovor za Wolverhampton. Nigerijac na "otok" stiže iz Genka, a Wolvesi su platili oko 26 milijuna eura. Igrao je i za Koln i Amiens.

Genoa posudila Onanu

Kamerunski veznjak Jean Onana (25) vratio se u Genou na posudbu iz Besiktasa s opcijom otkupa, nakon što je odigrao devet utakmica za talijanski klub od svoje posljednje posudbe u siječnju. Onana je nosi i dres Marseillea, Lensa, Bordeauxa...

Girona angažirala napadača kijevskog Dynama

Ukrajinski napadač Vladislava Vanata (23) preseli je i kijevskog Dynama u Gironu za 15 milijuna eura. Mladi Ukrajinac je u Dynamu počeo karijeru uz jednu sezonu provedenu na posudbi u Čornomorecu.

Vila angažirala Lindelofa

Aston Villa je potpisala je 31-godišnjeg švedskog braniča Victora Lindelofa kao slobodnog igrača nakon što je na kraju prošle sezone otišao iz Manchester Uniteda čiji je dres nosio osam godina. Igrao je i za Benficu, te Vasteras. Za švedsku vrstu je upisao 71 nastup i postigao tri gola.

Fiorentina dovela braniča Lampteya

Ganski branič Tariq Lamptey (24), pridružio se Fiorentini nakon pet i pol godina provedenih u Brightonu. Jednu sezonu je proveo i u dresu Chelsea.

Jimenez iz Milana u Bournemouth

Mladi španjolski branič Alex Jimenez (20) stigao je u Bournemouth na posudbu iz Milana nakon što je u prijelaznom roku prodao bekove Deana Huijsena Real Madridu, Illiju Zabarnyija Paris Saint Germainu i Milosa Kerkeza Liverpoolu.

Tottenham posudio Kolo Muanija

Engleski premierligaš Tottenham dogovorio je jednogodišnju posudbu s Paris Saint-Germainom za 26-godišnjeg napadača Randala Kolo Muanija. Francuski reprezentativac je posljednju polusezonu proveo na posudbi u Juventusu, za koji je u 16 utakmica Serie A postigao osam pogodaka. Prije dolaska u PSG, u rujnu 2023., ovaj je napadač igrao za Nantes i Eintracht Frankfurt.

ManU angažirao novog vratara

Manchester United je sklopio petogodišnji ugovor s 23-godišnjim vratarom Senneom Lammensom koji dolazi iz Royal Antwerpa za 18,1 milijuna funti plus bonusi. Lammens je od svog debija u studenom 2023. sačuvao mrežu u 12 utakmica od 60 koliko je odigrao za Antwerp.

