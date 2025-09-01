U KATALONIJU /

Konačno je poznata Livakovićeva sudbina! Engleska je otpala, ovo je novi klub

Foto: Profimedia

Nakon puno razgovora o odlasku iz Fenerbahčea, sad je poznata destinacija hrvatske jedinice

1.9.2025.
19:47
Sportski.net
Profimedia
Saga Dominik Livaković konačno je dobila svoj kraj, odnosno uskoro će ga dobiti. Nakon puno razgovora o odlasku iz Fenerbahčea gdje je krajem prošle sezone pao u drugi plan, sad je poznata destinacija hrvatske jedinice.

Katalonski Mundo Deportivo piše kako je sve dogovoreno sa španjolskim prvoligašem Gironom gdje Livaković dolazi na posudbu. Trenutačno traju pregovori, a turski novinar Yagiz Sabuncuoglu piše kako će turski i španjolski klub podijeliti Livakovićevu godišnju plaću. 

Sve o hrvatskim nogometašima pratite na portali Net.hr.

 

 

Za Gironu brani Juan Carlos, a nisu u potpunosti zadovoljni s njim i stalno je ozlijeđen, te Livaković dolazi biti prvi golman u Gironu. Sve bi trebalo biti službeno do ponoći.

Dominik Livaković
