Konačno je poznata Livakovićeva sudbina! Engleska je otpala, ovo je novi klub

Saga Dominik Livaković konačno je dobila svoj kraj, odnosno uskoro će ga dobiti. Nakon puno razgovora o odlasku iz Fenerbahčea gdje je krajem prošle sezone pao u drugi plan, sad je poznata destinacija hrvatske jedinice.

Katalonski Mundo Deportivo piše kako je sve dogovoreno sa španjolskim prvoligašem Gironom gdje Livaković dolazi na posudbu. Trenutačno traju pregovori, a turski novinar Yagiz Sabuncuoglu piše kako će turski i španjolski klub podijeliti Livakovićevu godišnju plaću.

Sve o hrvatskim nogometašima pratite na portali Net.hr.

🚨 Girona, Dominik Livakovic'i kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı. Taraflar arasında maaş paylaşımı için görüşmeler başladı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 1, 2025

Za Gironu brani Juan Carlos, a nisu u potpunosti zadovoljni s njim i stalno je ozlijeđen, te Livaković dolazi biti prvi golman u Gironu. Sve bi trebalo biti službeno do ponoći.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić sipao hvalospjeve o Modriću: 'Već je postao motor Milana! Gvardiol? Definitivno otpao...'