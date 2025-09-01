United ima novog vratara, Tottenham doveo napadača kojeg je PSG platio 95 milijuna eura

Manchester United je sklopio petogodišnji ugovor s 23-godišnjim vratarom Senneom Lammensom koji dolazi iz Royal Antwerpa za 18,1 milijuna funti plus bonusi, pišu u ponedjeljak britanski mediji.

Belgijskog nogometaša smatraju dovoljno sposobnim da zamijeni Andreu Onanu i Altaya Bayindira, koji su se ove sezone mučili i da postane prvi vratar kluba. Mediji su također United povezivali s vratarom Aston Ville Emilianom Martinezom.

Vratar Uniteda već se pokazao skupim ove sezone, a Onana je odgovoran za dva gola u njihovom šokantnom porazu od Grimsby Towna iz League Two u drugom kolu Liga kupa u srijedu. Bayindir je potom pogriješio u pobjedi od 3-2 u Premier ligi nad Burnleyjem u subotu.

"Mislim da je teško biti vratar Manchester Uniteda u ovom trenutku", rekao je prošli tjedan trener Uniteda Ruben Amorim. "Oni su ljudi. U Manchester Unitedu je sve u vijestima."

Lammens je od svog debija u studenom 2023. sačuvao mrežu u 12 utakmica od 60 koliko je odigrao za Antwerp.

Nova posudba Kolo Muanija

Tottenham Hostspur je dogovorio jednogodišnju posudbu s Paris Saint-Germainom za 26-godišnjeg napadača Randala Kolo Muanija.

Francuski reprezentativac je posljednju polusezonu proveo na posudbi u Juventusu, za koji je u 16 utakmica Serie A postigao osam pogodaka.

Prije dolaska u PSG, u rujnu 2023., ovaj je napadač igrao za Nantes i Eintracht Frankfurt.

Sve o europskom nogometu pratit ne portalu Net.hr.

U reprezentaciji je skupio 31 nastup, a bio je strijelac u polufinalu Svjetskog prvenstva 2022. protiv Maroka. Zaigrao je i u finalu u kojem je Argentina boljim izvođenjem jedanaesteraca došla do naslova svjetskog prvaka.

Kolo Muani će biti četvrto pojačanje momčad Thomasa Franka u ovom prijelaznom roku, u kojem su u momčad sa sjevera Londona stigli Mohammed Kudus, Joao Palhinha i Xavi Simons.

Spursi su u potrazi i za središnjim braničem prije današnjeg isteka roka za transfere. Nakon što su propali pokušaji dovođenja kapetana Crystal Palacea Marca Guehija, Tottenham je pokazao interes za Manuela Akanjija iz Manchester Cityja.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić sipao hvalospjeve o Modriću: 'Već je postao motor Milana! Gvardiol? Definitivno otpao...'