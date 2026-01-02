Izvukao desetke mladih iz buktinje: 'Slike onih koje nisam spasio proganjat će me cijeli život'

Dok je požar zahvaćao bar u švicarskom skijalištu Crans-Montana, Paolo Campolo (55) nasilno je otvorio vrata i krenuo spašavati ljude.

Financijski analitičar nije čekao vatrogasce. Do bara Le Constellation dotrčao je iz svojeg doma udaljenog svega 50-ak metara nakon što ga je kći (17) u panici nazvala i rekal da su njezin dečko i prijatelji zarobljeni u baru.

Vatrogasci su bili na putu...

"Tijela su bila svuda. Neki su bili pri svijesti, neki ne. Svi su bili opečeni. Molili su za pomoć na različitim jezicima, bili su jako mladi", rekao je Campolo za talijanski Il Messaggero. Trenutačno se nalazi u bolnici gdje se oporavlja od udisanja dima.

Campolo i još jedan muškarac golim su rukama izvlačili ozlijeđene, jednog po jednog, te su ih polagali na snijeg. Mnoge djevojke imale su teške opekline jer su bile u laganoj odjeći.

"Samo sam mislio: to su mogla biti moja djeca. Tko god je ostao unutra, nije imao kamo pobjeći. To je bila zamka", rekao je Campolo.

U požaru koji je zahvatio podrum bara poginulo je najmanje 40 ljudi, a ozlijeđeno je 119 osoba, većinom teško.

Uzrok požara najvjerojatnije su bile prskalice na bocama šampanjca koje su zapalile pjenastu izolaciju na stropu. Većina gostiju, uglavnom tinejdžera između 15 i 20 godina, pokušala je pobjeći kroz jedan izlaz i usko stubište, što je pogoršalo tragediju.

Campolova kći uspjela je pobjeći neozlijeđena. Njezin dečko je u kritičnom stanju i bori se za život.

"Slike onih koje nisam mogao spasiti proganjat će me cijeli život. Pogledi ljudi koji znaju da umiru, to se ne može zaboraviti", rekao je Campolo.

POGLEDAJTE VIDEO U Švicarskoj traje agonija roditelja i obitelji nestalih: 'Samo želim pronaći svoje dijete'