Pep Guardiola nakon ispadanja iz Lige prvaka donio šokantnu odluku?

Pep Gurdiola (55) će uskoro donijeti odluku o tome kada će napustiti klupu Manchester Cityja, objavili su britanski mediji.

Guardioli ugovor s 'Građanima' traje još godinu i pol, ali sudeći po informacijama koje stižu nakon što je Real Madrid u utorak izbacio City iz Lige prvaka, vjeruje se da će do rastanka doći puno prije.

Daily Mail je objavio da će Guardiola objaviti kada točno odlazi odmah nakon finala Carabao Cupa protiv Arsenala, koje je na rasporedu u nedjelju, 22. ožujka.

"Plan je, kako se doznaje, da 55-godišnjak ode u ponedjeljak nakon finala Carabao Cupa i razmisli o tome što je najbolje za njega i što je najbolje za City, u trenutku koji mu pruža prostor da uistinu odvaže stvari", stoji u tekstu.

Ovo je, navodi se, logičan razvitak situacije jer je Guardiola u ranijim intervjuima dao naslutit da se njegov boravak u Manchesteru bliži kraju.

"Znam da ću nakon ove etape sa Cityjem prestati, odluka je već donesena... Moram se pobrinuti za sebe i svoje tijelo", izjavio je ranije za GQ Hype.

