FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRESE SE MANCHESTER /

Pep Guardiola nakon ispadanja iz Lige prvaka donio šokantnu odluku?

Pep Guardiola nakon ispadanja iz Lige prvaka donio šokantnu odluku?
×
Foto: Oli SCARFF/AFP/Profimedia

Guardioli ugovor s Manchester Cityjem traje još godinu i pol

18.3.2026.
16:20
M.G.
Oli SCARFF/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Pep Gurdiola (55) će uskoro donijeti odluku o tome kada će napustiti klupu Manchester Cityja, objavili su britanski mediji.

Guardioli ugovor s 'Građanima' traje još godinu i pol, ali sudeći po informacijama koje stižu nakon što je Real Madrid u utorak izbacio City iz Lige prvaka, vjeruje se da će do rastanka doći puno prije.

Daily Mail je objavio da će Guardiola objaviti kada točno odlazi odmah  nakon finala Carabao Cupa protiv Arsenala, koje je na rasporedu u nedjelju, 22. ožujka.

"Plan je, kako se doznaje, da 55-godišnjak ode u ponedjeljak nakon finala Carabao Cupa i razmisli o tome što je najbolje za njega i što je najbolje za City, u trenutku koji mu pruža prostor da uistinu odvaže stvari", stoji u tekstu.

Ovo je, navodi se, logičan razvitak situacije jer je Guardiola u ranijim intervjuima dao naslutit da se njegov boravak u Manchesteru bliži kraju.

"Znam da ću nakon ove etape sa Cityjem prestati, odluka je već donesena... Moram se pobrinuti za sebe i svoje tijelo", izjavio je ranije za GQ Hype.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamova devetka otkrila koji mu je najdraži gol i za koga navija u Formuli 1: 'Nadam se SP-u'

 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike