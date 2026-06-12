Evo što su F1 momčadi promijenile na svojim bolidima uoči Velike nagrade Katalonije

Velika nagrada Katalonije na stazi u Barceloni ovog je vikenda u punom fokusu, a nakon prošlotjednog spektakla u Monaku karavana Formule 1 seli se na potpuno drugačiji tip staze. Za razliku od uličnog karaktera prethodne utrke, Barcelona donosi klasičan test aerodinamike, tempa i dugih ravnina, gdje se jasno vidi stvarna snaga bolida.

Posebna pažnja, nakon nove pobjede Kimija Antonellija, ponovno je usmjerena prema Mercedesovoj garaži, no i ostale momčadi donijele su niz tehničkih dorada i unapređenja uoči vikenda.

Prema navodima Motorsporta, Ferrari je u Španjolsku stigao s novim paketom nadogradnji koji je aktivan još od utrke u Miamiju. Najznačajnija promjena odnosi se na dugo očekivanu evoluciju prednjeg krila na SF-26 bolidu, koje ima ključan utjecaj na protok zraka kroz cijeli aerodinamički paket.

Uz to, Ferrari je redizajnirao nos bolida, donji dio sada je podignut, uveden je novi raspored krilaca na „footplateu“, a dodan je i novi dive plane na endplateu. Sve je optimizirano kako bi se poboljšala raspodjela aerodinamičkog opterećenja te integracija sustava za ravnotežu protoka zraka u nosu bolida.

Promjene se nastavljaju i ispod površine. Redizajniran je prednji dio poda kako bi se izvukao veći downforce, dok su stražnji rubovi podnice i difuzor dodatno dorađeni. U skladu s tim, i oblik bočnih usisnika prilagođen je kako bi cijeli paket radio u boljoj sinergiji.

McLaren je za Barcelonu pripremio tek ciljanu doradu, novo završno rješenje prednjeg krila koje bi trebalo poboljšati protok zraka prema ostatku bolida. Mercedes je, s druge strane, dodao manja krilca na stražnje krilo u potrazi za boljom aerodinamičkom učinkovitošću.

Red Bull je intervenirao na geometriji prednjeg krila, uz doradu postojećih elemenata, ali je pripremio i dodatnu, agresivniju verziju zakrilca ako se pokaže potrebnim tijekom vikenda u Barceloni.

Sličnim putem ide i Williams, koji je radio na manjim prilagodbama stražnjeg krila kako bi povećao downforce uz što manji porast otpora zraka, što je posebno važno na dugim ravninama katalonske staze.

Racing Bulls je optimizirao oblik difuzora i njegovu integraciju s konstrukcijom bolida, a uz to je donio i dodatne opcije prednjeg krila za bolju balansiranost VCARB 03. Haas je također intervenirao na stražnjoj strukturi udara.

Cadillac nastavlja s postupnim razvojem MAC-26 bolida, no njihova poboljšanja ovog vikenda odnose se uglavnom na dodatne otvore za hlađenje te povratak Straight Mode mehanizma na stražnjem krilu iz monaške specifikacije.

Za razliku od njih, Aston Martin, Alpine i Audi ovaj vikend nisu donijeli nikakve aerodinamičke nadogradnje.