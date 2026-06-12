Srpski reper Rasta o danima u zatvoru: 'Pripremao sam hranu za 12 cimera iz ćelije'

Srpski reper Stefan Đurić, poznatiji kao Rasta (36), nekoliko se puta našao na rubu zakona, a jedno je vrijeme proveo i iza zatvorskih rešetaka.

Rasta je uhićen 2020. godine nakon što je policija kod njega pronašla pet grama marihuane. Po nalogu tužiteljstva pretražen je i njegov stan, gdje je pronađena veća količina 'skunka'. Nakon saslušanja u Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu određen mu je istražni pritvor u trajanju do 30 dana. Istodobno je uhićena još jedna osoba kod koje je pronađen kokain.

"Mislio je da mu zakon ne može ništa dok god lake droge koristi za osobne potrebe pa se nije pretjerano bojao. Ipak, policiji nije promaknulo njegovo opušteno ponašanje, kao ni fotografije i snimke marihuane koje je često objavljivao", tvrdio je tada izvor za srpske medije.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Iskreno o danima provedenima u pritvoru

Nakon što je zatvorio to poglavlje života, Rasta je u emisiji Sceniranje na Kurir televiziji otvoreno govorio o iskustvu boravka u pritvoru.

"To nimalo nije ugodno iskustvo. Riječ je o ustanovama zatvorenog tipa, a tijekom istrage imate vrlo malo slobode i uglavnom ste vezani uz ćeliju. Takvi neprirodni uvjeti natjeraju vas na razmišljanje i vrijeme jednostavno prolazi. Oduvijek sam znao cijeniti male stvari, ali nakon toga počeo sam još više obraćati pozornost na sitnice. Promijenilo mi je način razmišljanja", rekao je za Kurir.

Dodao je da je imao dobre odnose i sa zatvorenicima i sa zatvorskim osobljem.

"Imao sam odličnu ekipu, družili smo se i dobro sam se slagao sa stražarima. Ne mogu reći da to razdoblje pamtim po nečemu mračnom, bilo je i poučno. Najviše mi je ostalo u sjećanju to što sam se udebljao. Došao sam gotovo do 100 kilograma, što mi se nikad prije nije dogodilo. Volim dobro jesti pa sam pripremao hranu za svojih 12 cimera iz ćelije i za sebe", ispričao je.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

"Nije bilo svađa"

Prisjetio se i svakodnevice koju je dijelio s ostalim pritvorenicima.

"Dijelili smo jednu ćeliju. Sudbine su bile potpuno različite i čuo sam nevjerojatne životne priče, situacije koje čovjek teško može i zamisliti. Na kraju nas je sve povezivala ista stvar – želja da normalno živimo bez obzira na okolnosti. Trudili smo se održavati red i čistoću. Nije bilo svađa, nismo dopuštali da dođe do sukoba", rekao je.

Vrijeme provedeno iza rešetaka iskoristio je i za glazbu.

"Napisao sam cijeli album i mnogo pjesama za druge izvođače. Tada sam radio na albumu 321. Imao sam puno vremena i nisam bio opterećen poslovnim obvezama, papirologijom i svim ostalim stvarima koje inače prate posao. To mi je pomoglo da se potpuno posvetim glazbi", objasnio je.

Kako kaže, i ostali zatvorenici imali su razumijevanja za njegov rad.

"Pjevao sam, naravno. Bilo mi je čak i simpatično što su neki bili ponosni što sam tamo pa bi pronašli moje fotografije i lijepili ih po ormarićima. Dali su mi mir da pišem i nekako smo svi zajedno živjeli s tim albumom", prisjetio se.

Tužne životne priče iza rešetaka

Rasta je otkrio i koja ga je pjesma posebno pratila tijekom tog razdoblja.

"Puno se slušala pjesma Adio amore. U takvoj situaciji mozak radi sto na sat, iako se zapravo ne događa mnogo toga. Razmišljaš o ljubavi, svojim postupcima i životu općenito", rekao je.

Posebno ga je pogodila priča jednog zatvorenika s kojim je dijelio prostor.

"Bio sam u ćeliji s čovjekom koji je čak 23 godine proveo u zatvoru. Ima 40 godina i praktički je od djetinjstva završavao iza rešetaka, a vidiš da nije loša osoba. Upravo su takve priče među najsurovijim stvarima koje sam tamo doživio. To me najviše rastužilo", zaključio je za Kurir.