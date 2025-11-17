Rasta proslavio 36.: Odnos s Anom Nikolić, uhićenja i skandali koji su mu obilježili karijeru

Stefan Đurić “Rasta” (36), jedan od najsnažnijih glasova balkanske urbane scene, često pod povećalom medija zbog raznih skandala, ali i zbog bogate i raznovrsne karijere koja traje više od desetljeća.

Glazbeni uspon i stil

Rasta je rođen 16. studenoga 1989. u Prištini, a karijeru je započeo kao tinejdžer.

Prepoznat je kao pionir Auto-Tune efekta u regiji i miješanja žanrova - od hip-hopa, trapa i R&B-a do reggaea i turbofolka.

Također je osnivač vlastite diskografske kuće Balkaton Gang. Njegov albumi uključuju „Superstar“ (2011), „Indigo“ (2017), „Don Reggaeton“ (2018) i „3211“ (2023).

Često piše i proizvodi pjesme za druge poznate regionalne izvođače, uključujući Nikoliju, Daru Bubamaru i druge

Foto: Amir Hamzagic/ataimages/pixsell

Pravni problemi i posljednje uhićenje

Ovog ljeta Rasta je uhićen u Ohridu u Sjevernoj Makedoniji, pred nastup, kada su policajci kod njega pronašli marihuanu.

Prema službenoj izjavi makedonske policije, droga je oduzeta, a podnesena je i optužba.

Ovo mu naime, nije prvi put da ima problem sa zakonom — u listopadu 2020. policija je kod njega pronašla pet grama marihuane, izvršen je pretres stana, a nakon pritvora dobio je kućni pritvor.

Odnos s Anom Nikolić i privatni život

Rasta je bio u braku s pjevačicom Anom Nikolić, a par imaju kćerku Taru koja je rođena 2017. godine.

Njihov odnos bio je turbulentаn — često su se u medijima pojavljivali sukobi i optužbe, posebno nakon njegovih problema sa zakonom.

Ana Nikolić nedavno je javno kritizirala Rastu nakon njegovog uhićenja, govorivši o kriminalnim implikacijama.

Film i biografija

Godine 2023. Rasta je glumio samog sebe u biografskom filmu naziva „3211“, koji tematizira njegov boravak u istražnom zatvoru 2020. godine.

Film je popraćen istoimenim albumom, što pokazuje kako glazbeni i životni segmenti njegove izgradnje identiteta idu ruku pod ruku.

