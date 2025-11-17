Rasta proslavio 36.: Odnos s Anom Nikolić, uhićenja i skandali koji su mu obilježili karijeru
Poznati srpski reper proslavio 36. rođendan
Stefan Đurić “Rasta” (36), jedan od najsnažnijih glasova balkanske urbane scene, često pod povećalom medija zbog raznih skandala, ali i zbog bogate i raznovrsne karijere koja traje više od desetljeća.
Glazbeni uspon i stil
Rasta je rođen 16. studenoga 1989. u Prištini, a karijeru je započeo kao tinejdžer.
Prepoznat je kao pionir Auto-Tune efekta u regiji i miješanja žanrova - od hip-hopa, trapa i R&B-a do reggaea i turbofolka.
Također je osnivač vlastite diskografske kuće Balkaton Gang. Njegov albumi uključuju „Superstar“ (2011), „Indigo“ (2017), „Don Reggaeton“ (2018) i „3211“ (2023).
Često piše i proizvodi pjesme za druge poznate regionalne izvođače, uključujući Nikoliju, Daru Bubamaru i druge
Pravni problemi i posljednje uhićenje
Ovog ljeta Rasta je uhićen u Ohridu u Sjevernoj Makedoniji, pred nastup, kada su policajci kod njega pronašli marihuanu.
Prema službenoj izjavi makedonske policije, droga je oduzeta, a podnesena je i optužba.
Ovo mu naime, nije prvi put da ima problem sa zakonom — u listopadu 2020. policija je kod njega pronašla pet grama marihuane, izvršen je pretres stana, a nakon pritvora dobio je kućni pritvor.
Odnos s Anom Nikolić i privatni život
Rasta je bio u braku s pjevačicom Anom Nikolić, a par imaju kćerku Taru koja je rođena 2017. godine.
Njihov odnos bio je turbulentаn — često su se u medijima pojavljivali sukobi i optužbe, posebno nakon njegovih problema sa zakonom.
Ana Nikolić nedavno je javno kritizirala Rastu nakon njegovog uhićenja, govorivši o kriminalnim implikacijama.
Film i biografija
Godine 2023. Rasta je glumio samog sebe u biografskom filmu naziva „3211“, koji tematizira njegov boravak u istražnom zatvoru 2020. godine.
Film je popraćen istoimenim albumom, što pokazuje kako glazbeni i životni segmenti njegove izgradnje identiteta idu ruku pod ruku.
