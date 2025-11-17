FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SRETAN ROĐENDAN /

Rasta proslavio 36.: Odnos s Anom Nikolić, uhićenja i skandali koji su mu obilježili karijeru

Rasta proslavio 36.: Odnos s Anom Nikolić, uhićenja i skandali koji su mu obilježili karijeru
×
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Poznati srpski reper proslavio 36. rođendan

17.11.2025.
12:42
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Stefan Đurić “Rasta” (36), jedan od najsnažnijih glasova balkanske urbane scene, često pod povećalom medija zbog raznih skandala, ali i zbog bogate i raznovrsne karijere koja traje više od desetljeća.

Glazbeni uspon i stil

Rasta je rođen 16. studenoga 1989. u Prištini, a karijeru je započeo kao tinejdžer.

Prepoznat je kao pionir Auto-Tune efekta u regiji i miješanja žanrova - od hip-hopa, trapa i R&B-a do reggaea i turbofolka. 

Također je osnivač vlastite diskografske kuće Balkaton Gang.  Njegov albumi uključuju „Superstar“ (2011), „Indigo“ (2017), „Don Reggaeton“ (2018) i „3211“ (2023). 

Često piše i proizvodi pjesme za druge poznate regionalne izvođače, uključujući Nikoliju, Daru Bubamaru i druge

Rasta proslavio 36.: Odnos s Anom Nikolić, uhićenja i skandali koji su mu obilježili karijeru
Foto: Amir Hamzagic/ataimages/pixsell

Pravni problemi i posljednje uhićenje

Ovog ljeta Rasta je uhićen u Ohridu u Sjevernoj Makedoniji, pred nastup, kada su policajci kod njega pronašli marihuanu. 

Prema službenoj izjavi makedonske policije, droga je oduzeta, a podnesena je i optužba.

Ovo mu naime, nije prvi put da ima problem sa zakonom — u listopadu 2020. policija je kod njega pronašla pet grama marihuane, izvršen je pretres stana, a nakon pritvora dobio je kućni pritvor.

Odnos s Anom Nikolić i privatni život

Rasta je bio u braku s pjevačicom Anom Nikolić, a par imaju kćerku Taru koja je rođena 2017. godine. 

Njihov odnos bio je turbulentаn — često su se u medijima pojavljivali sukobi i optužbe, posebno nakon njegovih problema sa zakonom.

Ana Nikolić nedavno je javno kritizirala Rastu nakon njegovog uhićenja, govorivši o kriminalnim implikacijama. 

Film i biografija

Godine 2023. Rasta je glumio samog sebe u biografskom filmu naziva „3211“, koji tematizira njegov boravak u istražnom zatvoru 2020. godine. 

Film je popraćen istoimenim albumom, što pokazuje kako glazbeni i životni segmenti njegove izgradnje identiteta idu ruku pod ruku. 

POGLEDAJTE VIDEO:Dan kad je krenula tužna kolona djece, žena i staraca: Iz Slunja je '91 u progonstvo otišlo 15.000 ljudi

Ana NikolicStefan Đurić Rasta
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SRETAN ROĐENDAN /
Rasta proslavio 36.: Odnos s Anom Nikolić, uhićenja i skandali koji su mu obilježili karijeru