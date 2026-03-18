Modni detalj Pepa Guardiole postao glavna tema nakon poraza Cityja od Reala

U utakmici Lige prvaka na Etihadu, u kojoj je Manchester City poražen od Real Madrida 2-1 i ukupno ispao s rezultatom 5-1, pažnju javnosti nije privukao samo rezultat, već i neočekivani modni detalj katalonskog trenera Pepa Guardiole.

Naime, Guardiola je na teren stigao u običnim hlačama i širokoj kariranoj košulji, što je odmah izazvalo reakcije modno osviještenih navijača i komentatore na društvenim mrežama. Njegov izbor odjeće postao je predmet memova i šale, španjolski list Marca ga je opisala kao “košulju dva broja preveliku, poput one iz filma Brokeback Mountain.”

Na platformi X reakcije nisu izostale: mnogi su komentirali da je izgledao “kao da je upravo izašao iz kontejnera”, dok su drugi s humorom primijetili “široku košulju koju nosi preko hlača, očito ne obazirući se na eleganciju”.

Mnogi su se šalili da je Guardiola od trenutka kada ga je supruga napustila izgubio i smisao za stil, što se, kako kažu, vidi u njegovom izboru široke karirane košulje na utakmici protiv Reala. Dok je izgled Guardioline košulje dvojben, nema sumnje da je ona jako skupa. Španjolci su pronašli da se u Gigliju prodaje za 290 eura.

Bez obzira na modnu kontroverzu, jasno je da čak i najsjajniji treneri nisu pošteđeni pažnje javnosti kada je riječ o stilu.

