pravi stilist

Modni detalj Pepa Guardiole postao glavna tema nakon poraza Cityja od Reala

Foto: Dennis Agyeman/AFP/Profimedia
Foto: Dennis Agyeman/AFP/Profimedia

18.3.2026.

18.3.2026.
U utakmici Lige prvaka na Etihadu, u kojoj je Manchester City poražen od Real Madrida 2-1 i ukupno ispao s rezultatom 5-1, pažnju javnosti nije privukao samo rezultat, već i neočekivani modni detalj katalonskog trenera Pepa Guardiole.

Naime, Guardiola je na teren stigao u običnim hlačama i širokoj kariranoj košulji, što je odmah izazvalo reakcije modno osviještenih navijača i komentatore na društvenim mrežama. Njegov izbor odjeće postao je predmet memova i šale, španjolski list Marca ga je opisala kao “košulju dva broja preveliku, poput one iz filma Brokeback Mountain.”

Na platformi X reakcije nisu izostale: mnogi su komentirali da je izgledao “kao da je upravo izašao iz kontejnera”, dok su drugi s humorom primijetili “široku košulju koju nosi preko hlača, očito ne obazirući se na eleganciju”.

Mnogi su se šalili da je Guardiola od trenutka kada ga je supruga napustila izgubio i smisao za stil, što se, kako kažu, vidi u njegovom izboru široke karirane košulje na utakmici protiv Reala. Dok je izgled Guardioline košulje dvojben, nema sumnje da je ona jako skupa. Španjolci su pronašli da se u Gigliju prodaje za 290 eura. 

Bez obzira na modnu kontroverzu, jasno je da čak i najsjajniji treneri nisu pošteđeni pažnje javnosti kada je riječ o stilu. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
