PRESUDIO MU IGRAČ

Otkriveno zašto je Čabraja dobio otkaz u Vukovaru

Otkriveno zašto je Čabraja dobio otkaz u Vukovaru
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Kolumbijski nogometaš ove je sezone postigao sedam golova i namjestio dva pogotka za Vukovar, ali niti jedan u nastavku sezone

18.3.2026.
11:25
Sportski.net
Kao što smo već pisali, Silvijo Čabraja više nije trener Vukovara. Bivši trener Lokomotive na klupu Vukovaraca sjeo je u rujnu prošle godine, a presudio mu je poraz protiv Varaždina.

U 20 utakmica koliko je vodio Vukovar, Čabraja je upisao 4 pobjede, 6 remija i 10 poraza, a kako javljaju Sportske novosti, presudila mu nije (samo) loša forma, već i jedan igrač.

Naime, taj list piše kako je predsjednik Vukovara, Markus Buzov, odlučio dati otkaz iskusnom treneru zbog odnosa prema najboljem igraču Vukovaraca – Robinu Gonzalezu. Kolumbijski nogometaš ove je sezone postigao sedam golova i namjestio dva pogotka za Vukovar, ali niti jedan u nastavku sezone.

Zbog toga je često bio na klupi, što je, čini se, presudilo hrvatskom stručnjaku.

