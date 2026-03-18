FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
vidi sličnost /

Trener Rijeke najavio čudo u Francuskoj i prizvao legendu: Usporedio svoju momčad s velikanom

Trener Rijeke najavio čudo u Francuskoj i prizvao legendu: Usporedio svoju momčad s velikanom
×
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka neće moći računati na Antu Majstorovića zbog žutih kartona, dok je Barišić još uvijek u oporavku.

18.3.2026.
10:52
Sportski.net
Goran Kovacic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

U četvrtak u 21 sat u Francuskoj, na stadionu u Strasbourgu, Rijeka igra uzvratnu utakmicu osmine finala Konferencijske lige protiv domaćina koji je u prvom susretu slavio s 2:1 na Rujevici. Hrvatski prvak ima težak zadatak, nadoknaditi zaostatak i pokušati iznenaditi favoriziranog protivnika kako bi se plasirao u četvrtfinale.

Trener Rijeke, Victor Sanchez, uoči susreta istaknuo je da je momčad spremna na izazov te je u kratkoj izajvi za službenu stranicu kluba ptvoreno rekao što ih čeka u četvrtak.

"Pripremamo se s čvrstom vjerom da možemo proći protiv ovog suparnika. Svjesni smo da nas očekuje iznimno težak meč, jer igramo protiv momčadi s velikim proračunom i kvalitetnim igračima. U prvoj utakmici pokazali su koliko su opasni, svaku priliku koju im dopustite, oni znaju iskoristiti."

Sanchez naglašava da je ključno odigrati disciplinirano u obrani, ali i biti učinkoviti u napadu. "Moramo biti hrabri i pokušati ih učiniti nervoznima, baš kao što smo to činili i kod kuće. Fokus igrača mora biti maksimalan svih 90 minuta, a možda i u produžecima."

Trener je posebno istaknuo važnost učinkovitosti u završnici: "Najteži dio nogometa je realizacija u zadnjoj trećini. Napadači su često najpoznatiji jer oni zabijaju golove, ali to je timski rad. Imali smo mnogo prilika koje nismo iskoristili, no nakon zadnje dvije utakmice vjerujem da će u trećoj biti na pravoj razini."

Sanchez također upozorava na moguću taktiku Strasbourga: "Favoriti ponekad podcijene suparnika, osobito kada postoji velika razlika u proračunu i ugledu klubova. Ako uđu opušteno ili ne budu agresivni od početka, tu vidim našu priliku."

Rijeka neće moći računati na Antu Majstorovića zbog žutih kartona, dok je Barišić još uvijek u oporavku. S druge strane, Vignato se vratio u tim nakon nekoliko dana normalnog treninga.

Iskusni trener igrače podsjeća i na svoju karijeru: "Prisjetio sam se četvrtfinala Lige prvaka s Deportivom La Coruñom protiv Milana, tada smo u uzvratu preokrenuli zaostatak. Usporedio bih tadašnju momčad s Rijekom jer vidim sličan karakter. Zašto i mi ne bismo uspjeli? Treba nam samo jedan gol za prolaz."

Victor SanchezRijekaStrasbourgKonferencijska Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike