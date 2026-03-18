Trener Rijeke najavio čudo u Francuskoj i prizvao legendu: Usporedio svoju momčad s velikanom

U četvrtak u 21 sat u Francuskoj, na stadionu u Strasbourgu, Rijeka igra uzvratnu utakmicu osmine finala Konferencijske lige protiv domaćina koji je u prvom susretu slavio s 2:1 na Rujevici. Hrvatski prvak ima težak zadatak, nadoknaditi zaostatak i pokušati iznenaditi favoriziranog protivnika kako bi se plasirao u četvrtfinale.

Trener Rijeke, Victor Sanchez, uoči susreta istaknuo je da je momčad spremna na izazov te je u kratkoj izajvi za službenu stranicu kluba ptvoreno rekao što ih čeka u četvrtak.

"Pripremamo se s čvrstom vjerom da možemo proći protiv ovog suparnika. Svjesni smo da nas očekuje iznimno težak meč, jer igramo protiv momčadi s velikim proračunom i kvalitetnim igračima. U prvoj utakmici pokazali su koliko su opasni, svaku priliku koju im dopustite, oni znaju iskoristiti."

Sanchez naglašava da je ključno odigrati disciplinirano u obrani, ali i biti učinkoviti u napadu. "Moramo biti hrabri i pokušati ih učiniti nervoznima, baš kao što smo to činili i kod kuće. Fokus igrača mora biti maksimalan svih 90 minuta, a možda i u produžecima."

Trener je posebno istaknuo važnost učinkovitosti u završnici: "Najteži dio nogometa je realizacija u zadnjoj trećini. Napadači su često najpoznatiji jer oni zabijaju golove, ali to je timski rad. Imali smo mnogo prilika koje nismo iskoristili, no nakon zadnje dvije utakmice vjerujem da će u trećoj biti na pravoj razini."

Sanchez također upozorava na moguću taktiku Strasbourga: "Favoriti ponekad podcijene suparnika, osobito kada postoji velika razlika u proračunu i ugledu klubova. Ako uđu opušteno ili ne budu agresivni od početka, tu vidim našu priliku."

Rijeka neće moći računati na Antu Majstorovića zbog žutih kartona, dok je Barišić još uvijek u oporavku. S druge strane, Vignato se vratio u tim nakon nekoliko dana normalnog treninga.

Iskusni trener igrače podsjeća i na svoju karijeru: "Prisjetio sam se četvrtfinala Lige prvaka s Deportivom La Coruñom protiv Milana, tada smo u uzvratu preokrenuli zaostatak. Usporedio bih tadašnju momčad s Rijekom jer vidim sličan karakter. Zašto i mi ne bismo uspjeli? Treba nam samo jedan gol za prolaz."

