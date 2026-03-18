Dirljiva gesta na Dan očeva: Udovica Diega Jote odala počast prerano preminulom suprugu

Prvi Dan očeva bez Diogo Jota donio je emotivne trenutke u Portugalu, a njegova supruga Rute Cardoso pronašla je način kako dostojanstveno obilježiti uspomenu na prerano preminulog nogometaša.

Jota je život izgubio prošlog srpnja u prometnoj nesreći na sjeverozapadu Španjolske, zajedno sa svojim bratom Andréom Silvom. Tragedija se dogodila svega nekoliko tjedana nakon što se 28-godišnji napadač oženio Rute, s kojom je imao troje djece.

Uoči Dana očeva, koji se u Portugalu obilježava 19. ožujka, Rute je sudjelovala u utrci na 10 kilometara u njihovom rodnom Porto. Nosila je startni broj 20, simboličnu poveznicu s Jotinim brojem koji je nosio u dresu Liverpool FC.

Na društvenim mrežama kratko je poručila: '20 + ∞', aludirajući na trajnu povezanost s pokojnim suprugom. Njezin čin izazvao je brojne reakcije i poruke podrške, a među njima su se istaknuli i navijači Liverpoola, podsjećajući na klupsku krilaticu „You'll Never Walk Alone“.

Ovo nije prvi put da je na sličan način odala počast. Već ranije je sudjelovala u tradicionalnoj utrci São Silvestre u Portu, također na 10 kilometara, gdje je kombinacijom broja i distance simbolično obilježila Jotin trag.

Od njegove smrti, brojni navijači i klubovi nastavili su odavati počast portugalskom reprezentativcu. Liverpool je u znak poštovanja povukao dres s brojem 20 iz upotrebe u svim kategorijama, dok navijači na svakoj domaćoj utakmici i dalje pjevaju njegovu pjesmu u 20. minuti susreta.

Klub je, zajedno s vlasnicima, dodatno pokazao podršku obitelji, potvrdivši kako će u cijelosti ispoštovati Jotin ugovor, koji je trajao do 2027. godine.

Podsjetimo, Jota je imao značajnu ulogu u prošloj sezoni, u kojoj je Liverpool stigao do svog 20. naslova prvaka, pritom postigavši deset pogodaka i ostavivši snažan trag na terenu i izvan njega.

