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Bager popravljen, rušenje Vjesnika se nastavlja: Nadzorni inženjer otkriva kada se otvara Slavonska avenija

Nastavljeno je rušenje Vjesnika nakon što je popravljen stroj, koji je bio u kvaru od prošle nedjelje. Zamjenski dio na bageru stigao je iz Nizozemske, a mehanička ruka duga čak 52 metra s rušenjem je krenula odmah, kako bi se Slavonska avenija mogla otvoriti u ponedjeljak.

Više informacija o radovima, ali i otvaranju Slavonske avenije dao nam je nadzorni inženjer Krunoslav Komesar. 

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13.6.2026.
20:36
Maja Lipovšćak Garvanović
VjesnikRadoviSlavonska Avenija
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