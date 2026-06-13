Bager popravljen, rušenje Vjesnika se nastavlja: Nadzorni inženjer otkriva kada se otvara Slavonska avenija

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Na Sveti Duh se danas dolazilo po blagoslov, ali i zbog ćevapa: Planulo 200 kila, prilog ide za potrebite
Nastavljeno je rušenje Vjesnika nakon što je popravljen stroj, koji je bio u kvaru od prošle nedjelje. Zamjenski dio na bageru stigao je iz Nizozemske, a mehanička ruka duga čak 52 metra s rušenjem je krenula odmah, kako bi se Slavonska avenija mogla otvoriti u ponedjeljak.
Više informacija o radovima, ali i otvaranju Slavonske avenije dao nam je nadzorni inženjer Krunoslav Komesar.