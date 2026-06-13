Je li Španjolska postala jeftinija od Hrvatske? Provjerili smo cijene u srcu Katalonije

Dok Hrvatska s nestrpljenjem iščekuje vrhunac sezone, provjerili smo kako se za ljetni bum priprema naša najveća mediteranska konkurencija.

Hrvatsku je lani posjetilo 21 i pol milijuna turista, Španjolsku je gotovo 97 milijuna. Baš kao i kod nas i tamošnje se tržište suočava s promjenama, dok pojedine regije zbog stagnacije rezervacija spuštaju cijene smještaja.

U srcu Katalonije provjerili smo koliko zapravo koštaju kava, hrana, suncobrani te je li Španjolska ove sezone postala povoljnija od Hrvatske.

Cijene ovise o prioritetima

Sredina šestog mjeseca, vani 30-ak stupnjeva, u Barceloni je sezona odavno počela jer nudi sve ono što turisti traže.

"Drugi put smo ovdje, prekrasno je. Hrana i ljudi su odlični", rekao je George iz SAD-a.

A kada je riječ o cijenama - sve ovisi o prioritetima i odakle dolazite.

"Pokušali smo otići u katedralu, ali je jako skupo. Hrana je zato prilično pristupačna", rekla je Chiara iz Italije.

"Kod nas je sve jako skupo, tako da kad dođemo ovdje, naravno ovisi o čemu je riječ, ali hrana je jeftinija", rekao je Dan iz Velike Britanije.

"Francuska je sigurno skuplja. Treba nam oko 100 do 200 eura po danu, ali zato što posjećujemo puno znamenitosti", rekao je Eric iz Francuske.

Provjerili smo cijene

Za različite znamenitosti ulaznice nerijetko stoje više od 30 eura. Obilaskom niza lokacija provjerili smo i ostale cijene. Na glavnom trgu ili uz baziliku Sagrada Família kava s mlijekom košta nešto manje od 3 eura. Sladoled, koji se uglavnom prodaje po dvije kuglice, košta 4,90 eura.

Van centra padaju i cijene. Prošetali smo i najpoznatijom plažom Barcelonetom, gdje je suncobran za cijeli dan 35 eura, a brza hrana poput hamburgera ili pizze između 12 i 18 eura.

Provjerili smo i cijene smještaja u strogom centru za dvije osobe.

"1640 eura za šest noći što nije loše. U Portugalu je mislim smještaj skuplji", rekao je Marco iz Portugala.

Cijela zemlja živi od turizma

Ne živi od turizma samo Barcelona, već i cijela zemlja. Lani je Španjolsku posjetilo gotovo 97 milijuna turista. Riječ je o jednoj od najposjećenijih zemalja svijeta, u kojoj turizam izravno sudjeluje s oko 13 posto u BDP-u te predstavlja jedan od ključnih pokretača gospodarskog razvoja.

Kako piše španjolski El País, kako bi izbjegle pad potražnje, neke popularne destinacije poput Tenerifa i Mallorce, zbog stagnacije rezervacija, spustile su cijene smještaja i više od 20 posto. Važno je napomenuti da se taj pad odnosi prvenstveno na njemačko tržište, dok britansko, kao i mnoga druga tržišta rastu.

"Mislim da to nije posve točno, ako pogledate hotele, potražnja je golema i nema pada cijena", rekla je Lisa, djelatnica agencije za iznajmljivanje smještaja.

Rast cijena

Zbog velike je potražnje moguć i rast cijena kao što je i dosad bio slučaj.

"Zbog turista i zbog najma smještaja cijene svega su išle gore", rekla je Madalina Tepes Tifrea, savjetnica za nekretnine.

Slično potvrđuje i Saša Bićanin, vlasnik turističke agencije s 30-godišnjim iskustvom. Kaže da su njegove ponude već sada gotovo u potpunosti bukirane, jer Španjolska i bez spuštanja cijena ostaje konkurentna destinacija.

"Poznati Lloret de Mar, gradić na Costa Bravi koji ima nekoliko stotina hotela -tjedan dana, dvije osobe, puni pansion - 1200 eura. Nama cijene ne idu niže, možda samo za pojedine datume kad hotel osjeti da mora spustiti", rekao je Bićanin.

Osjećaja brige među Španjolcima koji žive od turizma nema jer sezona ovdje traje dugo, a brojke bi prema najava opet mogle biti rekordne.

Iako su se na početku godine pribojavali određene stagnacije, prekretnica je bio travanj kada je zabilježen rast od 5 posto u dolascima u odnosu na lani. Razlog je, između ostaloga, i stanje na Bliskom istoku, jer su brojni turisti odlučili zamijeniti popularne bliskoistočne destinacije, poput Dubaija, upravo Mediteranom, odnosno Španjolskom. Više o tome doznali smo od Mihaela Jermana, djelatnika u turističkoj agenciji u Španjolskoj.

Što pokazuju trenutačne brojke? Je li taj rekord od 100 milijuna zaista dostižan?

Ja se nadam da da i da ove godine očekujemo i prijeći taj broj od 97 milijuna turista u Španjolskoj koji smo imali prošle godine, što je bio apsolutni rekord.

Što je to što Španjolska toliko nudi, odnosno čime privlači toliki broj turista?

Prvenstveno su to dobre zračne veze. Pod brojem dva, vrlo stabilno ime Španjolske na svim svjetskim emitivnim tržištima. I pod brojem tri, možda orijentacija prema luksuznom turizmu, što je Španjolska znala prepoznati.

Neki španjolski mediji pišu da dolazi do pada cijena upravo zbog stagnacije kojoj su svjedočili lani zbog visokih cijena. Je li to zaista točno u praksi? Padaju li cijene ili možda rastu? Što vi mislite?

Ja se ne bih složio s time. Prema Španjolskom institutu za statistiku, cijene su porasle za 5 posto s obzirom na prošlu godinu, ali iz prakse vam mogu reći da je to bilo čak od 7 posto do 10 posto. Zahvaljujući tome što Španjolska ima stabilnu potražnju, to si može i priuštiti.

Znači, nema pada cijena?

Nema pada cijena.

Hrvatski ministar turizma uputio je apel cijelom turističkom sektoru u Hrvatskoj da spuste cijene kako bi Hrvatska ostala konkurentna. Kako vi vidite Hrvatsku, pogotovo u usporedbi sa Španjolskom, koliko smo mi konkurentni?

Ja mislim da svaka zemlja ima svoj proizvod. Ne može se uspoređivati Španjolska, koja je puno veća od Hrvatske i koja ima puno veću potražnju. Mislim da svaka zemlja s obzirom na geografski položaj ima svoju dugačku sezonu, kao što je to u Španjolskoj. Hrvatska ima kraću sezonu pa se tome trebaju prilagoditi i cijene. To su sasvim dva različita proizvoda, iako su oba na Mediteranu.

Ako usporedimo cijene, primjerice, jednog apartmana u Španjolskoj ili hotela u Hrvatskoj, kako se one kreću?

Ako usporedimo, recimo, hotel s četiri zvjezdice za tjedan dana s noćenjem i doručkom u Dubrovniku s istim takvim hotelom u Marbelli, koja je, recimo, luksuzno odredište, odnosno pandan Dubrovniku u Španjolskoj, cijene su vrlo slične. Ako govorimo o uslugama, možda su ugostiteljske usluge u Španjolskoj nešto niže. Međutim, ako se radi o prijevozu, cijene su vrlo slične ili je čak Hrvatska možda malo konkurentnija.