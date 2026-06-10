RTL Danas u Barceloni: Cijeli grad je blokiran, milijuni ljudi čekali povijesni trenutak

Velik i važan dan za Španjolsku. Nakon 144 godina završen je središnji toranj, sada i službeno, najviše crkve na svijetu - bazilike Sagrada Familie.

U Barceloni u ovim trenucima traje blagoslov bazilike pape Lava, a više detalja za RTL Danas donosi Nikolina Matošević.

Koliko se ljudi okupilo i zašto je ovo veliki događaj za Barcelonu?

Teško je uopće reći koliko se ljudi ovdje nalazi. Sve do maloprije prolazile su stotine ljudi pored nas sve do početka mise. Svi nose svoje nacionalne zastave, najviše, naravno, onih katalonskih. Cijela Barcelona je poprilično blokirana, a oko nas je i Nacionalna garda. Ni sami nismo uspjeli doći do područja oko same bazilike. Sama bazilika je izdala osam tisuća ulaznica, a više od pola je podijeljeno građanima. Tu su i kralj i kraljica. Tu je i predsjednik Vlade.

Ovo je izrazito važan događaj za Barcelonu u kojoj je prošlo 16 godina od posljednjeg posjeta poglavara Katoličke crkve, ali je i ovo vrlo važan dan za cijelu Kataloniju koja obilježava 100. obljetnicu smrti arhitekta Antonia Gaudia. Riječ je o najznačajnijem arhitektu za Barcelonu čije su zgrade najprepoznatljiviji dio ovog grada. On je stradao prije točno 100 godina nakon što je na njega naletio tramvaj. Ljudi su tada mislili da je riječ o beskućniku zbog njegovog zapuštenog izgleda, ali zapravo on je tako izgledao. Jer, kako njegovi biografi kažu, cijeli život je posvetio upravo Sagradi Familiji.

Riječ je o Bibliji u kamenu, kako je on to volio reći. U to vrijeme, kada se ona krenula graditi, puno ljudi nije znalo čitati, puno ljudi nije imalo pristup školovanju i htio je da ta pročelja te bazilike pričaju priču. Danas je to druga najposjećenija crkva u Europi, odmah nakon bazilike sv. Petra u Vatikanu. Ona i dalje nije gotova. Nakon 140 godina završava se upravo s privatnim donacijama od ulaznica.

Od danas Barcelona i službeno ima najviši crkveni toranj na svijetu - koliko najviši, o čemu je riječ?

Sagrada Familia najviša je crkva još od listopada prošle godine, ali danas će taj toranj glavni od njih 18, toranj Isusa Krista, biti i blagoslovljen. Visok je 172 i pol metra, a vrhunac ovog cijelog događaja je svjetlosni spektakl, kada će taj isti toranj biti osvijetljen. Na nebu iznad Barcelona bit će također svjetlosni spektakl u čast poznatom arhitektu.

Ima li ovdje na susretu s papom i hrvatskih hodočasnika?

Nema nekih velikih grupa hodočasnika, međutim, u Barceloni i živi velik broj Hrvata, također trenutačno je ovdje i velik broj turista. Tako da, sigurno je među hodočasnicima ima i Hrvata. Ali kao predstavnik Hrvatske crkve stigao je zadarski nadbiskup u miru Želimir Puljić, s kojim smo razgovarali.

"Moram reći da sam oduševljen njegovim načinom ophođenja ovdje u Španjolskoj i oduševljenjem koje je stvorio i u gradu Madridu. Preko milijun ljudi bili su na njegovoj misi, a da ne govorim u parlamentu. Ja nisam još vidio da nakon šest minuta nakon njegovog govora ljudi su i dalje pljeskali. Vrlo je značajan. On ima nešto u sebi, ako smijem tako reći nešto od pape Benedikta i jednostavnost poput Ivana Pavla II. ili pape Franje", komentirao je nadbiskup Puljić.