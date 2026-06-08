Papa Lav žestoko udario po svjetskim vođama: 'izdaci za naoružavanje uznemiruju'

Papa Lav u ponedjeljak je u jednom od svojih najopsežnijih političkih obraćanja upozorio španjolski parlament da su eskalacija sukoba, produbljivanje polarizacije i rašireno nepoštivanje ljudskih prava gurnuli svijet u duboku krizu.

Lav, koji je nedavno zauzeo snažniju poziciju protiv smjera u kojem svijet vode njegovi čelnici, čvrsto je ponovio svoje protivljenje europskom povećanju vojnih izdataka, pozivajući političare da radije okončaju ratove koji pustoše svijet i pomognu migrantima.

"Svijet prolazi kroz duboku duhovnu i kulturnu krizu, koja se očituje u višestrukim oblicima nasilja, polarizaciji i međusobnom nepovjerenju", rekao je papa u obraćanju nekoliko sati nakon što su Izrael i Iran obnovili međusobne napade i stavili dvomjesečno primirje pod znak upitnika.

"Oružjem se može nametnuti privremena tišina, ali nikada ne može izgraditi autentičan i trajan mir", upozorio je.

'Etički temelji' svijeta na testu

Lavov govor, koji je održao na španjolskom, rijedak je govor nekog pape u parlamentu, a prvi u toj zemlji Pirenejskog poluotoka.

Papa, čija će sedmodnevna turneja po Španjolskoj kulminirati susretom s migrantima na Kanarskim otocima koji su prebrodili opasne vode Atlantika kako bi ušli u Europu, rekao je da nedostatak pomoći za migrante diljem svijeta dovodi u pitanje "etičke temelje međunarodnog poretka".

Podsjetio je na dužnost zemalja da nađu rješenja koja nadilaze "puko upravljanje tokovima", baveći se uzrocima koji tjeraju ljude da napuste svoje zemlje, uključujući rat, siromaštvo i klimatske promjene.

Papa je zastupnicima u španjolskom parlamentu rekao da se "moralna veličina nacije očituje prije svega u njezinoj sposobnosti da prati, štiti i voli one živote koji se nose s najvećom krhkošću".

Više od 3000 ljudi umrlo je 2025. pokušavajući doći do Kanarskih otoka uz zapadnu obalu Afrike, često u improviziranim čamcima, prema podacima nevladine organizacije Caminando Fronteras.

Vlada premijera Pedra Sancheza otvorila je program masovne amnestije, omogućujući 500.000 imigranata da podnesu zahtjev za legalni status.

'Uznemirujuće' naoružavanje Europe

Lav, koji je prošli mjesec izdao žestoki manifest pozivajući vlade svijeta da uspore razvoj sustava umjetne inteligencije, u ponedjeljak je pozvao na "rigoroznu etičku budnost" nad načinom na koji se umjetna inteligencija koristi u ratovanju.

Papa je rekao da su "zabrinjavajući" europski vojni izdaci, koji su prošle godine porasli u najvećoj mjeri od kraja Hladnog rata nakon pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Lav je također iznio neke od svojih dosad najdubljih primjedbi koje se bave ravnotežom u odnosu između Crkve i države. Pozvao je na zaštitu vjerske slobode, rekavši da se vjera "ne može prepustiti šutnji kao da je nebitna za javni život".

Amerikanac Lav XIV. također je branio privatnost katoličkog sakramentalnog pečata, koji obvezuje svećenika da ne otkriva nikakve informacije koje mu daju ispovjednici.

Nekoliko zemalja, uključujući Francusku, raspravlja o tome treba li prisiliti svećenike da prijave seksualno zlostavljanje otkriveno u ispovijedima, nakon skandala koji su potresli Crkvu na međunarodnoj razini.

Zaštita ispovjedne tajne, poručuje Lav, čuva "sveti prostor unutarnje slobode, gdje vjernik može otvoriti svoju dušu pred Bogom".

Izvješće španjolskog pravobranitelja za ljudska prava iz 2023. procjenjuje da je bilo nekoliko stotina tisuća žrtava svećeničkog zlostavljanja u zemlji tijekom više desetljeća.

Vatikan je priopćio da će se papa tijekom posjeta sastati sa skupinom žrtava, ali još nije naveo detalje. Papa u svom govoru nije spomenuo navode o svećeničkom zlostavljanju.