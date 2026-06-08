Latvija oglasila zračnu uzbunu: Avioni NATO-a srušili dron

Latvijske oružane snage u ponedjeljak su izdale upozorenje na zračnu prijetnju za svoje regije koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom, tražeći od stanovništva da ostanu u svojim domovima.

"Saveznički borbeni zrakoplovi uspješno su oborili dron koji je uletio u latvijski zračni prostor!", objavila je latvijska vojska na društvenim mrežama X.

Potvrđeno je da je barem jedan dron ušao u latvijski zračni prostor iz Rusije, rekao je glasnogovornik vojske za Reuters.

Vojni dronovi koji su zalutali u zračni prostor Finske, Estonije, Latvije i Litve posljednjih tjedana izazvali su zabrinutost da se rat u Ukrajini prelijeva na sjeverne granice NATO-a i Rusije.

Dok Ukrajina pojačava napade dugog dometa na ruske luke za otpremu nafte na Baltičkom moru, neki od njezinih dronova promašili su svoje ciljeve i doveli do sigurnosnih upozorenja u susjednim zemljama.

Uzbune u četiri regije

Latvijski portal lsm.lv navodi da su proglašene prijetnje u zračnom prostoru u regijama Krāslava i Ludza te moguće prijetnje u zračnom prostoru u regijama Rēzekne i Balvi.

Stanovnici su poruke o uzbunama dobili na svoje mobitele, a u baltičkom zračnom prostoru aktivirani su lovci NATO-a koji su patrolirali zračnim prostorom. Latvijski mediji su objavili i detaljne upute kako se ponašati u slučaju proglašenja opasnosti kako bi zaštitili sebe i svoje najbliže.

Dodali su i da sve dok traje ruska agresija u Ukrajini, da je moguće ponavljanje ovakvih incidenata s probojem stranih letjelica u latvijski prostor ili ako se približi latvijskom zračnom prostoru.

"Prvi put ove godine bilo je to u noći 25. ožujka , kada se dron srušio u regiji Kraslava, što je bilo dio ukrajinske operacije protiv Rusije. U svibnju su ljudi u Latgaleu primili ukupno devet upozorenja, od kojih četiri u roku od tri dana. U jednom od slučajeva upozoreni su i stanovnici nekoliko regija Vidzeme . U većini slučajeva, dronovi nisu otkriveni u latvijskom zračnom prostoru ili su ga brzo napustili. Međutim, u noći 7. svibnja, dva su se drona srušila na praznu naftnu bazu u Rēzekneu . Jedan se dron također srušio i eksplodirao u jezeru Drīdža.

No, isti portal kasnije je objavio da su nacionalne oružane snage izdale drugo upozorenje unutar dva sata tijekom ponedjeljka koje se odnosi na općine Ludza, Rēzekne, Krāslava i Balvi, također vezano uz potencijalnu prijetnju iz zraka, također preko mobitela.

Druga uzbuna stigla je otprilike sat vremena nakon što je prva završila. U Ludzi i Krāslavi postoji narančasti stupanj upozorenja, dok je u Balviju i Rēzekneu žuti.

Inače, žuto upozorenje, pojasnili su, informativna je poruka koja ne zahtijeva hitnu reakciju javnosti, ali poziva ljude da budu svjesni potencijalne prijetnje u latvijskom zračnom prostoru.

Narančasto upozorenje znači obavijest o potvrđenoj prijetnji u latvijskom zračnom prostoru, koja zahtijeva hitno djelovanje javnosti u skladu s danim uputama.