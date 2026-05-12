Studenti hit radna snaga za sezonu: Provjerili smo najtraženije poslove i koliko se može zaraditi

Turistička sezona sve je bliže pa tako i potraga poslodavaca za radnom snagom. Osim stranih radnika, sve je veća potražnja za studentima. Prošle je godine putem Student servisa sezonske poslove radilo više od 30 tisuća studenata. Zagrebački Student servis trenutačno broji više od 42 tisuće aktivnih članova i surađuje s 12 i pol tisuća poslodavaca. Najveća je potražnja upravo u srpnju i kolovozu.

Koji su najtraženiji poslovi i zašto su studenti poželjna radna snaga provjerili smo s ravnateljem zagrebačkog Studentskog centra Marijom Županom.

Pojasnio je da je minimalna studentska satnica 6,56 eura, te da su najtraženiji poslovi u trgovini, ugostiteljstvu, poslovi u turizmu, radna mjesta hostesa, animatora, spasioca i programera. "Puno je veća ponuda poslova nego što imamo studenata na tržištu", kazao je.

Tvrdi da poslodavci za neke od tih poslova nude i veću satnicu od minimalne, pa ona raste i do deset eura.

A zašto su studenti sve privlačnija radna snaga, doznajte u videu...