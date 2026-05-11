Rikardo Stojkovski u srcu spektakla: 'Žiri voli taj zvuk, nastup djeluje moćno'

Dan uoči prvog polufinala jubilarnog 70. Eurosonga, Beč je istovremeno odisao šarenilom i napetošću. Dok su se obožavatelji iz cijele Europe okupljali u eurovizijskom selu, iznenadno nevrijeme nakratko je prekinulo zabavu, a političke tenzije zbog sudjelovanja Izraela bacile su sjenu na glazbeno natjecanje.

U središtu zbivanja, RTL-ov Rikardo Stojkovski izvijestio je o atmosferi iz press centra, dok se hrvatske predstavnice, grupa Lelek, pripremaju za svoj sutrašnji nastup.

Kako javlja Stojkovski, atmosfera u Beču bila je "prava eurovizijska" - glasna, vesela i puna šljokica, sve dok se nebo nije otvorilo.

"Cijeli dan pjevali su se stari eurovizijski hitovi, igrali su se pub kvizovi s eurovizijskim temama i pjevale su se karaoke", opisao je reporter. Ipak, idilu je prekinuo snažan pljusak. "Padala je kao iz kabla, a nebo se u Beču otvorilo. Svi su se razbježali", kazao je Stojkovski.

Bojkot zbog Izraela

Zbog sudjelovanja Izraela usred rata u Gazi, čak pet zemalja odlučilo je bojkotirati natjecanje. Riječ je o Islandu, Irskoj, Nizozemskoj, Španjolskoj te susjednoj Sloveniji. Slovenija i Španjolska će sutra, umjesto prijenosa polufinala, emitirati poseban program posvećen Palestini, doznaje Stojkovski.

Iako je dan uoči polufinala situacija u gradu bila mirna, bez vidljivih prosvjeda, bečka policija priprema se za moguće nerede. "Bečka policija ovdje u finalu u subotu očekuje više od tri tisuće prosvjednika, tako da bi situacija mogla biti zbilja kaotična", prenio je Stojkovski, dodajući kako će ovo jubilarno izdanje Eurosonga zbog svega biti drukčije od svih dosadašnjih.

Članice grupe Lelek fokusirane su na svoj nastup. Djevojke s nestrpljenjem iščekuju izlazak na veliku pozornicu, a nastupit će treće po redu u sutrašnjem polufinalu, oko 21.30 sati. Prema onome što se dosad moglo vidjeti, njihov nastup s pjesmom "Andromeda" bit će upečatljiv.

"Nastup djeluje moćno, djeluje jezivo, djelo je i scenski i glazbeno dobro. Čini mi se da žiri ovdje jako voli taj etno zvuk, moderni zvuk s nekim tradicionalnim elementima", kazao je Stojkovski, dodavši kako se puno pričalo i o njihovim prepoznatljivim tetovažama. Članice grupe Lelek potvrdile su da su spremne i uzbuđene.

"Još smo u energiji tog stagea. Baš je dobra energija, gušt je biti na takvoj pozornici i izvoditi našu pjesmu. Osjećamo se sjajno", poručila je za RTL Danas Lelekica Inka Večerina Perušić.

Njena kolegica Korina Olivia Rogić dodaje: "I još kad se popuni publikom, mislim da nećemo moći sebi doći od uzbuđenja".

Prijateljska atmosfera vlada, nemamo uopće osjećaj natjecanja, nego je cilj predstaviti svatko svoju zemlju u najboljem mogućem svjetlu, i to i želimo postići", zaključuje Judita Štroga iz Leleka.