Petar Sučić otvoreno pred put u SAD: 'Putovanja nisu alibi, kako je nama tako je drugima!'

Vatrenima uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo preostaje odigrati nedjeljnu prijateljsku utakmicu sa Slovenijom u Varaždinu, a izbornik Zlatko Dalić zadovoljan je napravljenim.

Pred medije će stati Petar Sučić i Duje Ćaleta Car i govoriti o pripremama, utakmici protiv Slovenije, ali i o tome kako čekaju početak Svjetskog prvenstva.

Duje Ćaleta-Car

"Sve je super. Iznenađen sam kako sve brzo napredujem. Želim da što prije završi, da novi igrači stasaju tu."

"Sve bolje sam, plan je da kada dođem u SAD budem spreman."

"Moramo taj zadnji test dobro odraditi."

"Bit ćemo spremni za Engleze. Znamo što nas tamo čeka. Idemo hrabro i nadati se najboljem"

"Mladi smo i kvalitetni. Formacije su se pokazale dobre. Ne bih sudio po jednoj utakmici. Sutra idemo s četiri u obrani. Izbornik zna najbolje, ali dobri smo u obje formacije."

Petar Sučić

"Svi smo navikli na putovanja. To je dio našeg posla. Mislim da nam to ne bi trebalo stvarati problem. Put nije alibi, to tako mora biti kako nama tako svima."

"Moramo biti optimistični. Ekipa dobro radi i dobro se pripremamo. To kako radimo, stvarno moramo biti zadovoljni."