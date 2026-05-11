Lelekice na sve strane, traju finalne probe i intervjui: Mogu li u finale Eurosonga?

RTL DANAS U BEČU

Jubilarno, 70. izdanje Eurosonga započelo je u nedjelju u Beču, a polufinalna večer, na kojoj Hrvatsku predstavlja grupa Lelek održava se sutra.

Eurosong prati oko 150 milijuna gledatelja diljem svijeta, a zbog rata u Gazi i sudjelovanja Izraela - Slovenija, Irska, Španjolska, Nizozemska i Island bojkotiraju ovogodišnje glazbeno natjecanje. Ljubljana i Madrid uz to su odlučili da natjecanje neće ni prenositi.

Lelekice trenutačno odgovaraju na pitanja australskih novinara, a u 20 sati najavljena je proba pred žirijem. Uživo iz Beča izvijestio je RTL-ov Rikardo Stojkovski.