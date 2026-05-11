FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RTL DANAS U BEČU /

Lelekice na sve strane, traju finalne probe i intervjui: Mogu li u finale Eurosonga?

Jubilarno, 70. izdanje Eurosonga započelo je u nedjelju u Beču, a polufinalna večer, na kojoj Hrvatsku predstavlja grupa Lelek održava se sutra.

Eurosong prati oko 150 milijuna gledatelja diljem svijeta, a zbog rata u Gazi i sudjelovanja Izraela - Slovenija, Irska, Španjolska, Nizozemska i Island bojkotiraju ovogodišnje glazbeno natjecanje. Ljubljana i Madrid uz to su odlučili da natjecanje neće ni prenositi.

Lelekice trenutačno odgovaraju na pitanja australskih novinara, a u 20 sati najavljena je proba pred žirijem. Uživo iz Beča izvijestio je RTL-ov Rikardo Stojkovski. Više doznajte u prilogu.

VOYO logo
11.5.2026.
17:03
Rikardo Stojkovski
Eurosong 2026.LelekRikardo Stojkovski
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa