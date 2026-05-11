Menadžer grupe Lelek umirio fanove nakon streptokokne upale grla jedne od članica: 'Kao nova je'

Uoči prve polufinalne večeri Eurosonga, na kojoj će hrvatska predstavnica grupa Lelek izvesti pjesmu „Andromeda”, obožavatelje je zabrinulo zdravstveno stanje jedne od članica grupe. Naime, Judita Štorga samo tjedan dana prije velikog nastupa ostala je bez glasa zbog streptokokne upale grla, no za Net.hr iz tima poručuju – razloga za brigu nema.

Podsjetimo, Judita je prošlog tjedna zabrinula pratitelje kada se oglasila na TikToku i podijelila video na kojem otvara usta na stihove pjesme „Andromeda”, dok u rukama drži kutije lijekova.

"Eurosong je za tjedan dana, a ja sam bez glasa" napisala je tada uz video, otkrivši da zbog streptokoka pije antibiotike.

Vijest je izazvala zabrinutost među fanovima, osobito zbog činjenice da se nastup približavao velikom brzinom.

'Kao nova je!'

Kako bismo provjerili u kakvom je stanju Judita dan prije velikog nastupa, kontaktirali smo menadžera grupe Lelek, Tomislava Rosu, koji je umirio javnost.

"Super je! Već par dana je dobro i zadovoljni smo kako je trenutno. Bit će najnormalnija i najspremnija za nastup koliko može biti, tako da nema nikakvih problema ni s njom ni s jednom drugom curom" rekao nam je Roso.

Dodao je kako je dobro što su se simptomi pojavili dovoljno rano, prije dolaska u Beč, gdje se održava ovogodišnji Eurosong. Otkrio je i da je Judita odmah po dolasku započela s terapijom te da se sada osjeća odlično.

"Već dan prije nego što smo došli u Beč osjetila je da nešto nije u redu, a prvi dan kad je stigla već je imala upalu. Odmah je počela piti antibiotike koje je pila tjedan dana, a već ih tri dana više ne pije i osjeća se odlično. Kao nova je! I dalje pije čaj, ali to je svima pod obavezno, ne samo njoj", zaključio je menadžer Tomislav Roso.

