Hrvatska nakon tri godine ima osminu finala Mastersa, slijedi okršaj s 15. igračem svijeta

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DINO GAZI /

Dino Prižmić nastavlja s fantastičnim igrama u Rimu. Nakon što je u petak pobijedio Novaka Đokovića, danas je izborio 1/8 finala.

20-godišnjem Splićaninu u 3. kolu suparnik je bio Francuz Hugo Umbert, ali Prižmić nije imao milosti prema 33. igraču svijeta. Prvi set dobio je 6:1, a drugi 7:5. Ovom pobjedom Prižmić je postao prvi Hrvat u osmini finala nekog turnira iz Masters serije, nakon 2023. kada je to uspio Borna Ćorić.

Sada čeka 15. igrač svijeta Rus Karen Hačanov koji je izbacio Nizozemca Botica van de Zandschulpa nakon velike borbe u tri seta.