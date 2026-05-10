Radotić utučen: 'Tužno je kad trener želi više od igrača, neke su stvari za znanstvenu analizu'

NAKON PORAZA /

Nogometaši Osijeka još jednom su propustili i matematički osigurati prvoligaški spas, nakon što su u susretu 34. kola hrvatskog prvenstva na Opus Areni izgubili od Istre 1961 s 0-1.

Nakon što je Vukovar u petak izgubio na Rujevici, trijumfom protiv Istre Osijek bi i matematički osigurao ostanak, te poslao Vukovarce u niži rang.

Međutim, pulski sastav je slavio na Opus Areni s 1-0 i uoči posljednja dva kola pitanje putnika u niži rang je i dalje otvoreno. No, Osijek i dalje ima veliku prednost, četiri boda plusa.

Vidno razočaran nakon utakmice je bio Osijekov strateg Tomislav Radotić, a njegovu izjavu pogledajte u videu.

