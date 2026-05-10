FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAKON PORAZA /

Radotić utučen: 'Tužno je kad trener želi više od igrača, neke su stvari za znanstvenu analizu'

Nogometaši Osijeka još jednom su propustili i matematički osigurati prvoligaški spas, nakon što su u susretu 34. kola hrvatskog prvenstva na Opus Areni izgubili od Istre 1961 s 0-1.

Nakon što je Vukovar u petak izgubio na Rujevici, trijumfom protiv Istre Osijek bi i matematički osigurao ostanak, te poslao Vukovarce u niži rang.

Međutim, pulski sastav je slavio na Opus Areni s 1-0 i uoči posljednja dva kola pitanje putnika u niži rang je i dalje otvoreno. No, Osijek i dalje ima veliku prednost, četiri boda plusa.

Vidno razočaran nakon utakmice je bio Osijekov strateg Tomislav Radotić, a njegovu izjavu pogledajte u videu.

Sve utakmice SuperSport HNL-a možete gledati samo na MAXSport kanalu

VOYO logo
10.5.2026.
20:01
Sportski.net
Nk OsijekIstra 1961Hnl
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa