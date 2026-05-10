POZNATO IME /

Tko je čovjek s kojim Putin želi pregovarati? Europi je neprihvatljiv: 'Preblizak je Moskvi'

Samo nekoliko sati nakon vojne parade na kojoj je rekao da će Rusija pobijediti u ratu s Ukrajinom, ruski predsjednik Vladimir Putin pred novinarima kaže da se rat bliži kraju. 

Za pregovaračkim stolom u ime Europske unije vidi jednog Nijemca - bivšeg kancelara Savezne Republike Njemačke Gerharda Schrödera

Njemačka je već ponudu nazvala lažnom. Europa Gerharda Schrödera koji je radio za ruske naftne kompanije i zagovarao Sjeverni tok, vidi prebliskim Moskvi.

Više pogledajte u našem prilogu. 

10.5.2026.
19:40
Ana Mlinarić
RusijaUkrajinaVladimir Putin
