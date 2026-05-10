Kuća potpuno uništena, obitelj ostala bez svega. Vlasnik: 'Svi smo spavali, probudilo me pucketanje'

U velikom požaru u Požegi izgorjele su dvije obiteljske kuće. Vatra je izbila jutros oko 5 sati na dimnjaku u vlasništvu 36-godišnjaka te se proširila na strop i krovnu konstrukciju a potom i na kuću u vlasništvu 69-godišnjaka.

Vatrogasci su brzo stigli na intervenciju i spriječili širenje požara na okolne objekte, no krovišta kuća su u potpunosti izgorjela, kuće su uništene, a materijalna šteta je velika.

"Svi smo spavali unutra. Probudio sam se deset do pet. Probudilo me pucketanje tog drveta ili je pucao crijep. Sve sam ih probudio, izašli smo van. To je to, odmah smo pozvali vatrogasce. Došli su u roku od 3 minute, ali spasa nije bilo za kuću. Svi drugi smo okej", ispričao je vlasnik Igor Gelenčir.

Zbog ogromne štete koja je nastala, obitelj treba pomoć. Svi koji mogu na bilo koji način doprinijeti, mogu se javiti vlasniku Igoru Gelenčiru na broj 098 162 5147.