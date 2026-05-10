FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NIJE BILO SPASA' /

Kuća potpuno uništena, obitelj ostala bez svega. Vlasnik: 'Svi smo spavali, probudilo me pucketanje'

Zbog ogromne štete koja je nastala, obitelj treba pomoć. Svi koji mogu na bilo koji način doprinijeti, mogu se javiti vlasniku Igoru Gelenčiru

10.5.2026.
16:56
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

U velikom požaru u Požegi izgorjele su dvije obiteljske kuće. Vatra je izbila jutros oko 5 sati na dimnjaku u vlasništvu 36-godišnjaka te se proširila na strop i krovnu konstrukciju a potom i na kuću u vlasništvu 69-godišnjaka.

Vatrogasci su brzo stigli na intervenciju i spriječili širenje požara na okolne objekte, no krovišta kuća su u potpunosti izgorjela, kuće su uništene, a materijalna šteta je velika.

"Svi smo spavali unutra. Probudio sam se deset do pet. Probudilo me pucketanje tog drveta ili je pucao crijep. Sve sam ih probudio, izašli smo van. To je to, odmah smo pozvali vatrogasce. Došli su u roku od 3 minute, ali spasa nije bilo za kuću. Svi drugi smo okej", ispričao je vlasnik Igor Gelenčir

Zbog ogromne štete koja je nastala, obitelj treba pomoć. Svi koji mogu na bilo koji način doprinijeti, mogu se javiti vlasniku Igoru Gelenčiru na broj 098 162 5147. 

PožarPožegaObiteljska Kuća
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike