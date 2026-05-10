Otkriven uzrok požara na kući u Požegi: Policija objavila detalje

Policijski službenici su završili očevid u Požegi u Osječkoj ulici gdje je u nedjelju oko 4.50 sati došlo do požara na krovištima obiteljskih kuća u vlasništvu 36-godišnjaka i 69-godišnjaka.

Očevidom je utvrđeno da je požar počeo na dimovodnom kanalu u obiteljskoj kući u vlasništvu 36-godišnjaka. Nakon toga se požar proširio na stropnu i krovnu konstrukciju kuće a onda i na obiteljsku kuću u vlasništvu 69-godišnjaka.

U požaru su u potpunosti izgorjela krovišta na obje kuće. Materijalna šteta za sada još nije utvrđena.

Podsjetimo, obitelj su probudili dim, vatra i pucanje crijepa. Drugi dio objekta vlasnik je uređivao za stanovanje te su radovi bili pri završetku.