Izbio strašan požar na obiteljskoj kući: 'Probudili su nas dim, vatra i pucanje crijepa'

Policija požeško-slavonska je izvijestila da je u nedjelju oko 4.50 sati u Požegi u Osječkoj ulici izbio požara na krovištima obiteljskih kuća u vlasništvu 36-godišnjaka i 69-godišnjaka.

Još uvijek nije poznat uzrok požara. U tijeku je gašenje nakon čega slijedi očevid i daljnje utvrđivanje svih okolnosti nastanka požara.

Uzrok je zapaljenje dimnjaka?

Kako javlja Požega.eu, vatra je vjerojatno najprije zahvatila krovište objekta, nakon čega se proširila na unutarnje prostorije kuće. Krovište je u potpunosti izgorjelo, a oštećeni su i dijelovi stambenog prostora.

Obitelj su probudili dim, vatra i pucanje crijepa. Drugi dio objekta vlasnik je uređivao za stanovanje te su radovi bili pri završetku.

Požar je prouzročio velika oštećenja i gotovo u potpunosti uništio uređeni prostor.

Jedan od vlasnika misli da je uzrok požara zapaljenje dimnjaka.

Što se točno dogodilo bit će ipak poznato nakon policijskog očevida.