PRIZORI BUKTINJE

Izbio strašan požar na obiteljskoj kući: 'Probudili su nas dim, vatra i pucanje crijepa'

Foto: Požega.eu

Nakon obavljenog očevida bi trebalo biti jasnije što je uzrokovalo požar

10.5.2026.
8:12
danas.hr
Požega.eu
Policija požeško-slavonska je izvijestila da je u nedjelju oko 4.50 sati u Požegi u Osječkoj ulici izbio požara na krovištima obiteljskih kuća u vlasništvu 36-godišnjaka i 69-godišnjaka.

Još uvijek nije poznat uzrok požara. U tijeku je gašenje nakon čega slijedi očevid i daljnje utvrđivanje svih okolnosti nastanka požara.

Uzrok je zapaljenje dimnjaka?

Kako javlja Požega.eu, vatra je vjerojatno najprije zahvatila krovište objekta, nakon čega se proširila na unutarnje prostorije kuće. Krovište je u potpunosti izgorjelo, a oštećeni su i dijelovi stambenog prostora.

Obitelj su probudili dim, vatra i pucanje crijepa. Drugi dio objekta vlasnik je uređivao za stanovanje te su radovi bili pri završetku.

Požar je prouzročio velika oštećenja i gotovo u potpunosti uništio uređeni prostor.

Jedan od vlasnika misli da je uzrok požara zapaljenje dimnjaka.

Što se točno dogodilo bit će ipak poznato nakon policijskog očevida.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
