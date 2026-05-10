Izbio strašan požar na obiteljskoj kući: 'Probudili su nas dim, vatra i pucanje crijepa'
Nakon obavljenog očevida bi trebalo biti jasnije što je uzrokovalo požar
Policija požeško-slavonska je izvijestila da je u nedjelju oko 4.50 sati u Požegi u Osječkoj ulici izbio požara na krovištima obiteljskih kuća u vlasništvu 36-godišnjaka i 69-godišnjaka.
Još uvijek nije poznat uzrok požara. U tijeku je gašenje nakon čega slijedi očevid i daljnje utvrđivanje svih okolnosti nastanka požara.
Uzrok je zapaljenje dimnjaka?
Kako javlja Požega.eu, vatra je vjerojatno najprije zahvatila krovište objekta, nakon čega se proširila na unutarnje prostorije kuće. Krovište je u potpunosti izgorjelo, a oštećeni su i dijelovi stambenog prostora.
Obitelj su probudili dim, vatra i pucanje crijepa. Drugi dio objekta vlasnik je uređivao za stanovanje te su radovi bili pri završetku.
Požar je prouzročio velika oštećenja i gotovo u potpunosti uništio uređeni prostor.
Jedan od vlasnika misli da je uzrok požara zapaljenje dimnjaka.
Što se točno dogodilo bit će ipak poznato nakon policijskog očevida.