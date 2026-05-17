Mario Pašalić dobio drugo dijete: Emotivnom fotografijom otkrio i ime sinčića

Hrvatski nogometni reprezentativac i veznjak Atalante, Mario Pašalić (31), podijelio je sretnu vijest sa svojim pratiteljima. On i supruga Marija dobili su drugog sina, a nogometaš je radosnu vijest objavio na svom Instagram profilu dirljivom obiteljskom fotografijom.

Pašalić je objavio fotografiju koja prikazuje isprepletene ruke cijele obitelji. U kadru su njegova ruka, ruka starijeg sina Luke, nježna ruka supruge Marije te malena šaka novorođenčeta. Simbolika zajedništva i ljubavi ganula je mnoge, a detalj bolničke narukvice na Marijinoj ruci otkrio je ime i datum rođenja prinove.

"Josip Pašalić 15.05.2026.", kratko je napisao ponosni otac u opisu objave.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne čestitke i pozitivne reakcije od fanova, suigrača i cjelokupne nogometne zajednice, potvrđujući koliko je obitelj Pašalić omiljena kako na terenu, tako i izvan njega.

Vijest o trudnoći čuvali do samog kraja

Inače, bračni par Pašalić je poznat po tome što svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti, pa su tako i vijest o drugoj trudnoći uspjeli sačuvati sve do samog poroda.

Mario i Marija u vezi su od 2014. godine, a vjenčali su se u lipnju 2019. na Čiovu. Njihov prvi sin, Luka, rođen je u veljači 2022. godine, a sada je obitelj bogatija za još jednog člana.