Atraktivne plesačice zasjenile rukometaše! Svi su gledali što se događalo u pauzama utakmice

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Hrvatska rukometna reprezentacija u Varaždinu je svladala Švedsku 35:31 i uzvratila za poraz iz Kristianstada 31:34.
Time je prekinut i niz poraza protiv Šveđana koji je trajao od 2018. godine.
U izjednačenom prvom dijelu Hrvatska je stekla malu prednost, a u nastavku je kontrolirala utakmicu i u završnici odvojila na nedostižnu razliku, a u pauzama utakmice publiku su zabavljale sjajne i atraktivne plesačice.
Najefikasniji su bili Ljevar (6), Martinović i Šoštarić (po 5), dok je Kuzmanović upisao 9 obrana.