Atraktivne plesačice zasjenile rukometaše! Svi su gledali što se događalo u pauzama utakmice

Hrvatska rukometna reprezentacija u Varaždinu je svladala Švedsku 35:31 i uzvratila za poraz iz Kristianstada 31:34.

Time je prekinut i niz poraza protiv Šveđana koji je trajao od 2018. godine.

U izjednačenom prvom dijelu Hrvatska je stekla malu prednost, a u nastavku je kontrolirala utakmicu i u završnici odvojila na nedostižnu razliku, a u pauzama utakmice publiku su zabavljale sjajne i atraktivne plesačice.

Najefikasniji su bili Ljevar (6), Martinović i Šoštarić (po 5), dok je Kuzmanović upisao 9 obrana.