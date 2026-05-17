Druga večer čuda u Zagrebu: Jakov Jozinović zapjevao na 'Progledaj srcem', evo tko je sve bio

Arena Zagreb i drugi je dan zaredom postala mjesto susreta tisuća ljudi okupljenih u molitvi, pjesmi i zajedništvu na najvećem duhovno-glazbenom događaju u ovom dijelu Europe - “Progledaj srcem”.

Trosatni program ispunjen molitvom, zajedništvom i slavljenjem još je jednom pokazao zašto ovaj događaj već godinama zauzima posebno mjesto u srcima ljudi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i inozemstva, koji zbog njega prelaze i tisuće kilometara.

Rasprodana Arena jedva je dočekala početak programa. Stijepo Gleđ Markos otvorio je ovu večer izvedbom pjesme “Psalam 18”, nakon čega su mu se na pozornici pridružili: Alan Hržica, Albina Grčić, Amorose, Vanessa Mioč, fra Marin Karačić, Mateo Marić i Marin Lučić poznatiji kao duo ZANAS, Jakov Jozinović i Dominik Lučić koji su zajedno zapjevali poznate pjesme “Tvoja ljubav” i “Zapali vatru”.

Svoj duet “Ispred bijele Hostije” otpjevali su Dominik Lučić i Jakov Jozinović, na maloj pozornici, kao i duo ZANAS koji su izveli mladima omiljeni hit “I ja sam izabran”.

Posebno oduševljenje cijele dvorane bila je pjesma “Mesija (On dolazi)” koju su otpjevali Nikol Kutnjak, Magdalena Biličić, Marino Vrgoč i Leonardo Rados, dječji glasovi i razigrana izvedba koji su donijeli posebnu radost u dvoranu.

