ŽIVI U ČISTOĆI

Albina iskreno o životnom preokretu: 'Znala sam da me tada dotaknuo Isus'

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Nakon godina traženja smisla u svjetovnom životu, Albina Grčić je kroz molitvu i snažno duhovno iskustvo u Međugorju doživjela potpuni životni preokret i započela novi život u vjeri i čistoći

15.5.2026.
16:19
Iako smo je upoznali kao pop glazbenicu te zapamtili kao jednu od naših istaknutijih predstavnica na Euroviziji, čiji su hit "Tick Tock" te 2021. svi znali napamet, Albinu Grčić danas ipak slušamo u nešto drugačijim glazbenim aranžmanima. 

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Za bitno.net, 27-godišnja Albina progovorila je o tome kako se odlučila posvetiti duhovnoj glazbi te posve promijeniti svoj život.

Sasvim iskreno, Albina je priznala kako joj je nastup na Euroviziji u Nizozemskoj ostalo u lijepom sjećanju, no kako se ondje nije osjećala kao da pripada. Kostim joj nije posve odgovarao te nije bio u skladu s načinom na koji se htjela predstaviti svijetu. Pjevajući sve te pjesme, shvatila je da glazba koju pjeva ne nosi neku duboku poruku.

"U meni se pojavio strah da bi mi takav način života mogao uskratiti veliku čežnju od malih nogu - majčinstvo", izjavila je Albina za bitno.net.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Situaciju je shvatila ozbiljno nakon što su joj liječnici rekli da možda neće moći imati djecu, a onda je nakon godinu dana ustrajne molitve, doživjela neočekivano poboljšanje koje liječnik nije znao medicinski objasniti.

Njezin se životni put potpuno promijenio kada je doznala za zbor Veritas Aeterna te im se priključila. Potpuno ispunjenje se, kako je otkrila za bitno.net, dogodilo na hodočašću u Međugorju, kada je nakon ispovijedi svećenik na nju položio ruke i krenuo moliti: "Znala sam da me tada, preko svećeničkih ruku, dotaknuo Isus. Plakala sam cijeli dan i molila s velikim žarom."

Kako tvrdi, nijedna molitva joj otad nije predstavljala napor, već je osjetila kako ju je Bog tada oslobodio grijeha, što je i bio početak njezinog novog života, života u čistoći.

