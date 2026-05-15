Sin Britney Spears šokirao pojavljivanjem u javnosti: Sliči li vam na majku?

O djeci popularne glazbenice Britney Spears (44) danas se ne zna puno, zbog čega je pojavljivanje njezinog sina Jaydena Jamesa Federlinea na reviji Diora u Los Angelesu bilo pravo iznenađenje.

19-godišnji Jayden James pojavio se u javnosti nakon deset godina, i to nakon što se nedavno preselio s Havaja nazad u Los Angeles, gdje slijedi svoje glazbene ambicije.

Za svoj neuobičajeni izlazak odabrao je ležernu, ali cool odjevnu kombinaciju kakvu često nose njegovi vršnjaci. Premda bi mnogi uz njega očekivali njegovu majku ili oca Kevina Federlinea, on se pojavio u pratnji svoje djevojke Gabrielle, s kojom je zajedno više od dvije godine.

Podsjetimo, Jayden James mlađe je dijete Britney Spears i Kevina Federlinea, glazbeno-plesnog para koji je bio u braku od 2004. do 2007. godine.

Po rastavi roditelja, skrb nad Jaydenom i njegovim starijim bratom Seanom dobio je Federline, a obitelj se prije par godina s ocem preselila na Havaje te su se gotovo potpuno povukli iz javnosti.

