Muškarci je obožavali, a ženama bila uzor: Danas radi nešto zbog čega je se djeca srame

Američka pop pjevačica i glumica Britney Spears (43) karijeru je započela 1998. godine s hitom "Baby One More Time" i brzo postala globalni fenomen. Od početka je bila pod budnim okom medija, a od nje se očekivalo da bude uzor djevojčicama. Istovremeno je bila izložena pitanjima i komentarima koji su nadilazili granice privatnosti.

Prekretnica u javnoj percepciji dogodila se 2002. nakon prekida s američkim pjevačem i glumcem Justinom Timberlakeom (44). Spot "Cry Me a River" sugerirao je njezinu nevjeru, a Timberlake je izašao iz medijske oluje bez posljedica. Pritisak je dosegao vrhunac 2007. godine razvodom od američkog plesača, glumca i DJ-a Kevina Federlinea (47), incidentima poput brijanja glave pred kamerama i napada kišobranom na automobil paparazza te intervencijom policije zbog sporova oko skrbništva nad djecom.