Bivša misica u centru pažnje na koncertu pjevačice iz susjedstva: Evo tko je od slavnih još bio

Bosanskohercegovačka glazbenica Amira Medunjanin (53), jedna od najznačajnijih interpretatorica sevdaha i najcjenjenijih vokala regije, održala je dirljiv i rasprodan koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Još jednom je pokazala zašto je nazivaju „bosanskom Billie Holiday” te kako tradicionalnu glazbu može pretvoriti u intimno, snažno i univerzalno iskustvo koje nadilazi žanr.

Na koncertu su bili i poznati gosti - književnik Miljenko Jergović, kao i proslavljeni sportaš Dino Rađa te njegova žena te bivša misica Viktorija Rađa, koji su s publike pratili emotivnu izvedbu glazbene dive. Dvoranom su se izmjenjivale tišina i ovacije, a Amira je svojim prepoznatljivim, autentičnim stilom još jednom dokazala zašto njezini nastupi ostavljaju neizbrisiv trag. Pogledajte kako je izgledala atmosfera na koncertu.