ZA TREN /

Nestaju u par sekundi! Pogledajte kako su se rušile zgrade diljem svijeta: Hoće li tako i Vjesnik?

Foto: Rtl Danas/screenshot
Posljednji su put u Hrvatskoj ovako visoke građevine dinamitom rušene prije 4 godine. Bili su to dimnjaci bivše ciglane na zagrebačkom Črnomercu koje su oštetila dva potresa.
1 /26
Iako se čeka da se izradi i službeni projekt uklanjanja zgrade Vjesnika, sve je izglednije da će se ona srušiti miniranjem, rekao je ministar graditeljstva Branko Bačić u RTL-u Danas

Na projektu je angažiran i Mario Dobrilović s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, koji ima iskustva i na miniranju ciglane na zagrebačkom Črnomercu i tornja zagrebačke katedrale. Prema njegovim su izračunima rušene i zgrada vojarne u Šibeniku, objekt splitske Jugoplastike, Hotel Bellevue u Malom Lošinju, stara vapnara u Ozlju.

Plan je da neboder pada prema zapadu, prema Savskoj ulici. Eksploziv se ne bi stavljao po cijelom Vjesniku. Projektom će trebati definirati i je li potrebna evakuacija stanovnika, a moguće je da Vjesnik bude srušen već u prosincu.

U Vjesnik su ušli i dronovi Civilne zaštite. Snimke su predane Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo, koji su ih pak dali policiji radi istrage pa ih ne smiju pokazati javnosti. Željko Riha, predsjednik Bespilotnih sustava u kriznim situacijama tvrdi da je Vjesnik "pakao". 

Prvi put od odluke o rušenju oglasio se i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević: "Gradu je u interesu da se Vjesnik sruši što prije".

26.11.2025.
14:32
danas.hr
Rtl Danas/screenshot
VjesnikNeboderRušenje ZgradeMiniranje
