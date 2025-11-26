Najstariji i najčudniji auti na svijetu: Za njih je danas potrebno izdvojiti vrtoglave iznose
Automobilski svijet dijeli se na dvije jasne kategorije: vozila koja koristimo za odlazak na posao i nabavku namirnica, te ona koja predstavljaju kotrljajuću umjetnost, povijesne prekretnice ili čistu inženjersku ludost. Dok većina automobila s vremenom gubi na vrijednosti, postoji ekskluzivna skupina rijetkih, starih i ponekad vizualno bizarnih primjeraka čija vrijednost s godinama samo raste.
Kolekcionari ne pitaju za cijenu kada su u pitanju vozila koja pričaju priču, bilo da se radi o najbržim trkaćim bolidima prošlog stoljeća ili o dizajnerskim eksperimentima koji su toliko čudni da su postali poželjni. Predstavljamo vam pregled nekoliko najzanimljivijih, najstarijih i najčudnijih automobila koji na aukcijama dostižu vrtoglave iznose.