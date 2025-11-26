FREEMAIL
KREMA DOMAĆE SCENE /

Ivana Ergić i Maja Cvjetković prije 17 godina: Evo tko je još bio na reviji Leonarde Boban

Ivana Ergić i Maja Cvjetković prije 17 godina: Evo tko je još bio na reviji Leonarde Boban
Foto: Davor Puklavec/pixsell
1 /13
Tjedan humanosti održan je prije 17 godina, točnije 26. studenoga 2008. u Balonu Boćarskog doma, gdje je reviju za humanitarnu akciju ''Dom daleko od doma'' nosile su hrvatske manekenke. Dizajnerica Leonarda Boban tada je cijelu kolekciju donirala kako bi se sav prihod usmjerio akciji. Istoga dana otvoren je i Wella Fashion Week 2008., a upravo je Leonardina revija bila prva na programu.

Od bivših manekenki Ive Jerković i Ivane Ergić pa sve do nekadašnje Miss Universe Maje Cvjetković, nema tko nije bio ondje. Zavirite u našu galeriju i pogledajte tko je ondje bio. 

26.11.2025.
8:52
Hot.hr
Davor Puklavec/pixsell
Leonarda BobanIva JerkovićSonja KovacMaja PetrinMaja CvjetkovićVladimir TintorIvana Ergić
