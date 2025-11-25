Nikad viđene fotografije! Statičari šokirani stanjem Vjesnika: Pogledajte stravične prizore iznutra

Zbogom jednoj od najpoznatijih zagrebačkih silueta - neboder Vjesnika ide u rušenje. Nakon što je prošlog ponedjeljka teško stradao u požaru, stručnjaci su potvrdili najcrnji scenarij- konstrukcija je toliko oštećena da više nema šanse za obnovu. Donji katovi izgorenog nebodera u još su lošijem stanju od gornjih, a objekt predstavlja ozbiljnu opasnost od urušavanja, osobito u slučaju jakog vjetra ili potresa.

Ministar Branko Bačić izjavio je za RTL da se još raspravlja o načinu rušenja, ali da su “bliži miniranju”, što znači da bi Zagreb uskoro mogao svjedočiti spektakularnom, ali nužnom uklanjanju ove nekad najmodernije zgrade u gradu.

Bačića su novinari jutros pitali je li teoretski moguće da uklanjanje bude u prosincu. "Bio bih jako zadovoljan, znate da smo govorili i od šest mjeseci, ali ovo bi moglo ići dosta brže", zaključio je ministar.

Statičari Mario Todorić, Josip Atalić i Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo (HCPI), koji su detaljno pregledali neboder, zaključili su kako je zgrada iznimno opasna.

