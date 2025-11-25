Hladnoća ih nije zaustavila: Par u Prelogu pokazao što znači prava zimska romantika

Kasno jesensko, možda bolje zimsko, popodne na preloškoj Marini donijelo je tišinu i tek nekolicinu šetača koji su se odlučili prkositi hladnoći. Temperatura je padala iz sata u sat, a jak vjetar učinio je šetalište gotovo praznim.

Samo rijetki prolaznici hrabro su prošetali obalom, gdje je mirna površina vode stvarala potpuno drugačiji ugođaj od živahnih ljetnih kadrova, a našem fotografu za oko je posebno zapeo par koji, unatoč niskim temperaturam, nije propustio romantičnu šetnju gradom.

Oni koji su došli – došli su uživati u tišini, kratkom odmoru i pogledu koji se sve rjeđe vidi u ovo doba godine, a tko je sve prošetao, pogledajte u galeriji koju donosi eMeđimurje.net.hr.