FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UNATOČ LEDENOM VREMENU /

Hladnoća ih nije zaustavila: Par u Prelogu pokazao što znači prava zimska romantika

Hladnoća ih nije zaustavila: Par u Prelogu pokazao što znači prava zimska romantika
Foto: Marijan Kovač/eMedjimurje
1 /23
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kasno jesensko, možda bolje zimsko, popodne na preloškoj Marini donijelo je tišinu i tek nekolicinu šetača koji su se odlučili prkositi hladnoći. Temperatura je padala iz sata u sat, a jak vjetar učinio je šetalište gotovo praznim.

Samo rijetki prolaznici hrabro su prošetali obalom, gdje je mirna površina vode stvarala potpuno drugačiji ugođaj od živahnih ljetnih kadrova, a našem fotografu za oko je posebno zapeo par koji, unatoč niskim temperaturam, nije propustio romantičnu šetnju gradom. 

Oni koji su došli – došli su uživati u tišini, kratkom odmoru i pogledu koji se sve rjeđe vidi u ovo doba godine, a tko je sve prošetao, pogledajte u galeriji koju donosi eMeđimurje.net.hr.

 

25.11.2025.
8:27
Hot.hr
E.m.
Marina Prelogšetnja
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UNATOČ LEDENOM VREMENU /
Hladnoća ih nije zaustavila: Par u Prelogu pokazao što znači prava zimska romantika