Možete li zamisliti? Ovako je izgledao prvi izbor za Miss svijeta - gotovo sve je neusporedivo

Prvi međunarodni izbor ljepote održan je 1951. u Londonu! Pobjednica Kerstin “Kiki” Håkansson postala je prva Miss World i jedina ikad okrunjena u bikiniju, što je izazvalo burne reakcije i čak osudu pape Pija XII. Zbog tog skandala bikini je već sljedeće godine zabranjen, a natjecanje je počelo mijenjati format prema konzervativnijim pravilima. Za razliku od tadašnjih kriterija koji su bili usmjereni gotovo isključivo na fizički izgled, današnji izbori naglasak stavljaju na osobnost, humanitarni rad i društveni utjecaj kandidatkinja. Håkansson je kasnije napustila javnu scenu, preselila u SAD i živjela mirnim obiteljskim životom, ostavivši trajnu povijesnu ostavštinu kao prva Miss svijeta.