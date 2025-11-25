FREEMAIL
PRIJE 74 GODINE /

Možete li zamisliti? Ovako je izgledao prvi izbor za Miss svijeta - gotovo sve je neusporedivo

Foto: Topfoto/topfoto/profimedia
1 /19
Prvi međunarodni izbor ljepote održan je 1951. u Londonu! Pobjednica Kerstin “Kiki” Håkansson postala je prva Miss World i jedina ikad okrunjena u bikiniju, što je izazvalo burne reakcije i čak osudu pape Pija XII. Zbog tog skandala bikini je već sljedeće godine zabranjen, a natjecanje je počelo mijenjati format prema konzervativnijim pravilima. Za razliku od tadašnjih kriterija koji su bili usmjereni gotovo isključivo na fizički izgled, današnji izbori naglasak stavljaju na osobnost, humanitarni rad i društveni utjecaj kandidatkinja. Håkansson je kasnije napustila javnu scenu, preselila u SAD i živjela mirnim obiteljskim životom, ostavivši trajnu povijesnu ostavštinu kao prva Miss svijeta.

25.11.2025.
6:07
Hot.hr
Topfoto/topfoto/profimedia
VremeplovMiss UniverseLondon
Možete li zamisliti? Ovako je izgledao prvi izbor za Miss svijeta - gotovo sve je neusporedivo