Neviđena situacija u Premier ligi: Ošamario suigrača, pa počeo divljati na ostale

U posljednjem susretu 12. kola engleskog nogometnog prvenstva Everton je s igračem manje pobijedio Manchester United sa 1-0 ostvarivši prvu pobjedu na Old Traffordu nakon 2013.

Pobjedu Evertona obilježili su fantastična predstava vratara Jordana Pickforda i nevjerojatno glup potez veznjaka Idrissa Gueyea.

Gosti su stigli do pobjede premda su od 13. minute igrali s igračem manje nakon što je zbog nevjerojatnog poteza isključen Gueye. Senegalski veznjak je naime, udario suigrača Michaela Keanea. Cijelu situaciju pogledajte OVDJE

Između stopera i veznjaka Evertona prvo je došlo do verbalnog sukoba, potom do naguravanja, a zatim je Gueye ošamario suigrača nakon čega mu je sudac Tony Harrington pokazao crveni karton.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ovo je prvi put da je igrač Premier lige isključen zbog svađe sa suigračem otkako je Ricardo Fuller iz Stoke Cityja isključen zbog udaranja Andyja Griffina tijekom utakmice protiv West Ham Uniteda 2008. godine.

Everton je s igračem manje poveo u 29. minuti golom Kiernana Dewsburyja-Halla. U nastavku susreta momčad Davida Moyesa se junački branila i obranila.

Briljirao je Pickford koji se istaknuo s nekoliko sjajnih obrana. United je imao 70 posto posjeda lopte, "Crveni vragovi" su uputili 25 udaraca, pri čemu sedam unutar okvira, ali nisu uspjeli izjednačiti.

Za Moyesa je ovo bila prva ligaška pobjeda na Old Traffordu kao gostujući menadžer iz 18. pokušaja. I pobijedio je svoje bivše poslodavce.

Everton je sada na 11. mjestu sa 18 bodova koliko ima i ManU stepenicu više.

Vodi Arsenal sa 29 bodova ispred chelsea sa 23 i Manchester Cityja sa 22 boda.

POGLEDAJTE VIDEO: Udarac u jetru bio je koban! Slovenac razveselio cijelu Ljubljanu svojom predstavom