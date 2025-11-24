Modrić otkrio nepoznate detalje početka karijere: 'U Zrinjskom sam plakao pod tušem'

Nakon što je Luka Modrić u prvom dijelu razgovora sa Slavenom Bilićem otvoreno progovorio o odlasku iz Real Madrida i dolasku u Milan, razgovor je prirodno krenuo prema njegovim korijenima, djetinjstvu, ranim izazovima i putevima koji su ga gotovo odveli u Hajduk.

U nastavku emisije Modrić prvi put detaljno opisuje kako su izgledali njegovi nogometni početci u ratom obilježenom Zadru, što se zaista dogodilo prilikom odlaska na probu u Hajduk te kako su ga ti trenuci oblikovali kao osobu i sportaša. Slijedi i njegov iskren pogled na ulazak u seniorski nogomet kroz Zrinjski, Zaprešić i konačni uspon u Dinamu.

Dolaziš u Dinamo, sve je posloženo, razvijaš se. Onda dolazi taj period kad završavaš juniorski staž, tu se puno igrača pogubi, to je najteži prijelaz, iz juniora u seniore. Otišao si u Zrinjski. U to vrijeme, to je ogromna mina, tempirana bomba. Ideš u drugu zemlju, u surovu ligu. Kako ti je to bilo?

"Moje razmišljanje je da se mnogi mladi tu pogube jer ostanu u klubovima gdje ne igraju jer možda nisu spremni na taj korak da odu stepenicu dolje pa da se opet uzdignu gore. To je, po meni, problem."

U 18. godini odlučuje napustiti sigurnost Maksimira i otići u Zrinjski, u ligu poznatu po gruboj igri, teškim terenima i ratničkoj atmosferi. Iz današnje perspektive, priznaje, takav potez može djelovati rizično, ali njemu je tada bio logičan.

“Vidio sam to kao priliku da se dokažem.”

"Štef Deverić je došao jako brzo za trenera, ali i s Franjom Džidićem mi je bilo jako lijepo surađivati. Sjećam se situacije kad sam došao u Zrinjski. Prva utakmica, čitaju se imena na treningu prije utakmice, a mene nema na spisku. Nitko mi ništa ne govori. Odem pod tuš poslije treninga, suze. Razočarao sam se. Došao sam igrati, a čovjek me ne stavi na spisku. Plakao sam pod tušem, bio sam sam, molio sam Boga da me nitko ne vidi.", prisjeća se Luka i dodaje

"Krenuo sam kući, a onda su me nazvali na telefon i rekli su me da nisam na spisku jer još nisu došli moji papiri. Tu sam osjetio olakšanje. Došao je Deverić, imali smo dobru sezonu, završili smo u sredini tablice. Taj period u Mostaru me izgradio kao osobu. Očvrsnuo sam dosta, lig"a je bila surova, protivnici agresivni. Pomoglo mi je to kao mladom igraču da napredujem i da vidim da se mogu nositi s time.

Inter: Nova stepenica i početak eksplozije talenta

Nakon odlične sezone u Mostaru, Modrić se vratio u Dinamo, ali opet nije dobio priliku.

"Interu se stvorila fenomenalna klapa. Čarli, Čale, Janjetović. Bilo je nekoliko nas iz Dinama. To je bilo nevjerojatno. U prvih šest kola, šest pobjeda. Pobijedili smo i Dinamo. Do polusezone smo gurali dobro, bili smo prvi."

Dinamo je tu odlučio vratiti me u zimskom prijelaznom roku. Ja sam htio ostati u Interu. Igrali smo dobro i borili se za titulu. Vratio sam se u Dinamo na polusezoni, a nikad se nisam volio vraćati na pola nečega. Dinamo je tako odlučio, na to je vjerojatno utjecao Nikin odlazak u Hajduk.

Dinamo: Povratak u kaos i najteža faza u karijeri

U zimu je Dinamo odlučio vratiti Modrića. Ironično, Luka danas kaže da je to jedini put da mu je ozljeda došla kao olakšanje.

“To je bila moja najlošija polusezona… To je jedini put da sam bio sretan što sam se ozlijedio jer je u klubu bio kaos.”

Ogromna očekivanja, odlazak Nike Kranjčara i pritisak navijača činili su tu polusezonu posebno teškom.

“Došao sam u situaciju gdje se ne zna tko pije, a tko plaća.”

Iako su mediji godinama stvarali priču o rivalitetu dvojice hrvatskih genijalaca, Modrić ističe:

“Gušt je bio igrati s Nikom. Nogomet je vidio slično kao ja.”

Njihova kombinacija kasnije je postala jedan od zaštitnih znakova reprezentacije i Tottenhama.

"Fenomenalno smo funkcionirali na terenu. Van terena smo imali veliki respekt jedan prema drugome. Gušt je bio s Nikom, Niko je igračina. Gušt je igrati s igračima koji nogomet vide na sličan način.

Stvorila se jedna klapa u reprezentaciji, vi ste tu jako puno pridonijeli. Možda je nedostajalo sportske sreće da napravimo veliki rezultat s vama, ali poslije je to sve došlo na naplatu. Normalno je da se stvara rivalitet dok je Niko bio u Hajduku, a ja u Dinamu, ali ja to nikad nisam gledao na taj način. Bio je gušt natjecati se protiv njega."

Obitelj kao sidro: Zašto ga slava nikada nije promijenila

U najemotivnijem dijelu razgovora Bilić opisuje Modrićevu obitelj kao „jednu od najčvršćih i najnormalnijih koje je upoznao“, a Luka samo potvrđuje:

“To je definitivno tako. Mama, tata, sestre i stric, kojeg ne mogu izostaviti, koji mi je kao tata. Oni su me odgojili i kako da ja budem drugačiji. Mislim da se nisam nimalo promijenio. Vidim se kao neki normalan dečko, koji ima svojih boljih i lošijih dana. Kao osoba sam napredovao. Mijenjaš se i napreduješ, ali nije da sam promijenio ono izvorno što ja jesam. Sazrio sam."

Posebno ističe svoju suprugu Vanju:

“Podredila je sve mojoj karijeri. To je danas rijetkost.”

